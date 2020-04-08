Чому в Україні на коронавірус хворіє більше молодь

Новини України:Вірусолог пояснила, чому в Україні великий відсоток інфікованих COVID-19 серед молоді.

Високий відсоток захворюваності COVID-19 в Україні людей у віці 20-55 років пов'язаний з тим, що вони інфікувалися під час подорожей в західні країни, де спостерігався спалах вірусу.

Про це українським ЗМІ розповіла вірусолог Надія Жлобак.

"Перші випадки захворювання проявилися у тих, хто повернувся з Куршевеля і подібних місць. Вони приїхали інфікованими і, не дотримуючись вимог 14-денного карантину, поширили захворювання серед свого кола.

Друга тенденція - більшість з тих, хто захворів COVID-19 в західних областях Україна, є заробітчанами і теж належать до вікової групи 20-55 років. Пенсіонери ж за кордон не їздять, діагностику на вірус не проводять, хіба що коли потраплять до лікарні ", - підкреслила вчений.