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УГКЦ закликала вірян не приносити великодні кошики до церкви

УГКЦ закликала вірян не приносити великодні кошики до церкви
13:10 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:У зв’язку з надзвичайними обставинами Святослав (Шевчук) оголосив, що Українська греко-католицька церква знімає декілька обов’язків зі своїх вірян.

Глава Української греко-католицької церкви Святослав оголосив про те, що віряни під час карантину можуть не сповідатись і не причащатись, а також не брати участі у недільних та святкових богослужіннях. Про це глава УГКЦ розповів у своєму відеозверненні, оприлюдненому напередодні. Також Святослав пояснив, як поводитися людям у храмах під час Страсного тижня та Великодня, зазначає УНН з посиланням на інформаційний ресурс УГКЦ.

Перше - від обов’язкової участі у недільних та святкових богослужіннях. Натомість вірянам пропонують долучатися до служб через онлайн-трансляції. Друге - греко-католикам дозволили не сповідатися та не йти до причастя під час карантину.

“Навіть в таких обставинах наші вірні приходять до священика і просять про святе причастя, то він не має морального права відмовити. Але я прошу вас не наполягайте. У нинішніх обставинах прошу сповідатися лише в небезпеці смерті. А святе причастя ми зможемо уділяти так, як це приписують суворі правила карантину”, - сказав глава УГКЦ.

Після закінчення карантину - у вірян буде один місяць, щоб посповідатися.

Усіх вірних греко-католиків глава церкви попросив залишатися вдома, але якщо люди таки прийдуть до церкви, то вони мусять дотримуватися правил карантину, так само як і священики. “Ми просимо, щоб в наших храмах священики звершували служби без вірних, просимо бути їх на дворі зберігаючи соціальну дистанцію та інші санітарні приписи”, - зазначив він.

Також під час причастя вірні мають широко відкривати вуста і не торкатися ними ложечки. “Сам подих теж може бути небезпечним, тому після уділення причастя ми просимо наших священиків після кожного причасника чинно, відповідально дезінфікувати цю ложечку рушником, просоченим спиртом відповідної концентрації”, -додав Святослав.

Підсумки брифінгу МОЗ з протидії поширення COVID-19 (Відео)

Глава УГКЦ попросив не приносити цього разу до церкви на освячення вербу та великодні кошики.

“Ви зможете освятити і лозу, і пасхальні кошики у ваших домівках за допомогою онлайн-трансляцій. Там, де неможливо брати участі в Пасхальному богослужінні, батько родини може свяченою водою покропити ці страви. І будьте певні, ви зможете гідно відсвяткувати свято Христового Воскресіння”, - запевнив Святослав Шевчук.

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УГКЦ, Святослав Шевчук, Греко-католики, Великодень, Українська греко-католицька церква, Надзвичайні обставини, Страсний тиждень.
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