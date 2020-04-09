Комуналку можна відтепер оплатити по телефону

Новини України:"Залишайся вдома", сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

В Україні оплатити комунальні послуги власники банківських рахунків зможуть по телефону. Відповідний проект ініціювало Міністерство соціальної політики. Про це під час презентації освітнього серіалу "Оплата комуналки онлайн.

"На сьогоднішній день ми абсолютно чітко розуміємо, що далеко не всім буде доступна можливість оплатити комунальні послуги через інтернет. Виходячи з того, що не у всіх є відповідні прилади, або смартфони, або комп’ютерне обладнання. Тому от, власне, ми ініціювали такий пілотний, можливо нестандартний, підхід і от на минулому засіданні уряду було прийняте рішення про те, що громадяни, які мають банківські рахунки, мають можливість, використовуючи "гарячі лінії", звернутися до свого банку… і провести відповідний платіж. Це також дистанційна форма, яка буде, на наш погляд, більш притаманна особам похилого віку", - сказав Віталій Музиченко.

Він зазначив, що для цього потрібно пройти процес ідентифікації, щоб працівник банку був впевнений, що це саме клієнт телефонує і хоче розпоряджатися своїми коштами. Тоді він, маючи в руках платіжку або розрахункову книжку - від свого імені надає інформацію оператору і проводить платіж.

Нагадаємо, в Мінцифри представили освітній серіал про оплату комуналки онлайн.