МОЗ не планує послаблювати карантинні заходи

Новини України:Уряд не планує достроково послаблювати карантинні заходи і відступати від обраної стратегії, тому українці мають залишатися вдома.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

“Уряд не планує достроково послаблювати карантинні заходи. Ми не відступаємо від вибраної стратегії. Українці все ще повинні залишатись вдома. Для своєї безпеки та безпеки рідних. 12 березня був запроваджений карантин. Кожного дня ми спостерігаємо за динамікою поширення COVID-19 в Україні. І зараз ми бачимо результат. В Україні не така стрімка динаміка, як у інших країн, які запровадили обмежувальні протиепідемічні заходи тільки після спалаху. Але ми маємо пам’ятати, що спалах в Європі розпочався на місяць раніше. Відповідно, ми не можемо дозволити собі розслабитися”, - сказав Віктор Ляшко.

Він також додав, що в ВООЗ заявили, що країнам Європи ще зарано послаблювати обмежувальні заходи, які ввели для боротьби з COVID-19.

“На графіку динаміка захворюваності на грип та грипоподібні захворювання. Жовтий фон - період, коли було оголошено загальнонаціональний карантин. Як ви бачите, динаміка захворюваності (синя лінія, стовпчики - летальні випадки) різно впала. Результати оцінюватиме пізніше, але вже зараз бачимо, що карантинними заходами ми реально впливаємо і на поширення коронавірусної хвороби”, - зазначив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, МОЗ прокоментує скасування карантину в Україні через 10 днів.