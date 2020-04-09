Коли Вербна неділя та які основні заборони

Новини України:Кожен рік Вербна неділя випадає на різні числа й святкують за тиждень до Великодня.

Вербна неділя кожен рік припадає на різні числа. На коли випаде Вербну неділю залежить від того, на яке число випадає Пасха – від цього і залежить, коли буде Вербну неділю в 2020 році.

Коли Вербну неділю 2020: Вербна неділя 2020 припадає на 12 квітня.

Це свято має плаваючу дату, але завжди відзначається за тиждень до Великодня. Що не можна робити на Вербну неділю:

займатися важкою працею;

сваритися, лаятися і іншим чином провокувати негатив; думати про погане;

напиватися, влаштовувати гучні святкування;

їсти м'ясо, яйця, молочні продукти – ще триває Великий піст 2020;

займатися сексом;

прибирати, прати;

шити, в'язати;

мити і фарбувати волосся