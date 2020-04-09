Коли Вербна неділя та які основні заборони

Вербна неділя кожен рік припадає на різні числа. На коли випаде Вербну неділю залежить від того, на яке число випадає Пасха – від цього і залежить, коли буде Вербну неділю в 2020 році.
Коли Вербну неділю 2020: Вербна неділя 2020 припадає на 12 квітня.
Це свято має плаваючу дату, але завжди відзначається за тиждень до Великодня. Що не можна робити на Вербну неділю:
займатися важкою працею;
сваритися, лаятися і іншим чином провокувати негатив; думати про погане;
напиватися, влаштовувати гучні святкування;
їсти м'ясо, яйця, молочні продукти – ще триває Великий піст 2020;
займатися сексом;
прибирати, прати;
шити, в'язати;
мити і фарбувати волосся