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Коли Вербна неділя та які основні заборони

Коли Вербна неділя та які основні заборони
16:15 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Телеграф

Новини України:Кожен рік Вербна неділя випадає на різні числа й святкують за тиждень до Великодня.

Вербна неділя кожен рік припадає на різні числа. На коли випаде Вербну неділю залежить від того, на яке число випадає Пасха – від цього і залежить, коли буде Вербну неділю в 2020 році.

Коли Вербну неділю 2020: Вербна неділя 2020 припадає на 12 квітня.

Це свято має плаваючу дату, але завжди відзначається за тиждень до Великодня. Що не можна робити на Вербну неділю:

займатися важкою працею;

сваритися, лаятися і іншим чином провокувати негатив; думати про погане;

напиватися, влаштовувати гучні святкування;

їсти м'ясо, яйця, молочні продукти – ще триває Великий піст 2020;

9 квітня 2020 - прикмети, іменинники, церковний календар

займатися сексом;

прибирати, прати;

шити, в'язати;

мити і фарбувати волосся

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християнство, Свята, Вербна неділя, Православні свята.
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