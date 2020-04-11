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В Україні зафіксували 2511 випадків коронавірусу, 73 - летальні

В Україні зафіксували 2511 випадків коронавірусу, 73 - летальні
09:58 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні станом на ранок суботи, 11 квітня, зареєстровано 2511 випадків зараження коронавірусом, 73 особи померли. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook.

«За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів), перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти). За добу було зафіксовано 308 нових випадків», - йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 151 випадок;

Волинська область — 52 випадки;

Дніпропетровська область — 55 випадків;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 74 випадки;

Закарпатська область — 60 випадків;

Запорізька область — 64 випадки;

Івано-Франківська область — 274 випадки;

Кіровоградська область — 106 випадків;

м. Київ — 396 випадків;

Київська область — 149 випадків;

Львівська область — 96 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 0 випадків;

Одеська область — 51 випадок;

Полтавська область — 24 випадки;

Рівненська область — 103 випадки;

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Сумська область — 69 випадків;

Тернопільська область — 208 випадків;

Харківська область — 8 випадків;

Херсонська область — 28 випадків;

Хмельницька область — 18 випадків;

Чернівецька область — 409 випадків;

Черкаська область — 93 випадки;

Чернігівська область — 9 випадків.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 квітня 2020 року до Центру надійшли 1012 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом із початку 2020 року надійшли 9775 повідомлень про підозру на COVID-19.

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МОЗ, Статистика, Пандемия, Хвороба, Коронавірус, Регіони.
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