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ДБР завершило розслідування проти двох екскерівників з МВС

ДБР завершило розслідування проти двох екскерівників з МВС
12:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Експравоохоронці підозрюються у незаконному перешкоджанні проведенню мирних зборів громадян (ст. 340 Кримінального кодексу України).

ДБР завершило розслідування у справі про силовий розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року відносно ексзаступника начальника управління громадської безпеки ГУ МВС України в Києві та ексзаступника начальника управління - начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС в Києві. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

«Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора, завершили досудове розслідування двох кримінальних проваджень відносно ексзаступника начальника управління громадської безпеки ГУ МВС України в місті Києві та ексзаступника начальника управління - начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС України в місті Києві», - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року підозрювані, з метою виконання злочинного наказу, організували та забезпечили незаконне перешкоджання проведенню зборів громадян. «Унаслідок їх дій співробітники полку міліції особливого призначення «Беркут» та військовослужбовці внутрішніх військ МВС України витіснили близько 300 учасників мітингу від Монумента Незалежності та пам’ятника засновникам Києва у напрямках вулиць Інститутська, Архітектора Городецького та Хрещатик», - зазначили в ДБР.

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Наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами провадження, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк, заявили у Державному бюро розслідувань.

Як повідомлялося, 21 листопада 2013 року українці вийшли на Майдан на захист євроінтеграції України. В ніч на 30 листопада силовики жорстоко розігнали протестувальників, серед яких було багато студентів. Уже 1 грудня у Києві пройшла найчисельніша акція з часів Євромайдану.

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Полиция, Майдан, МВС, ДБР, Розслідування, Держбюро розслідувань.
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