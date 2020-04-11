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Вибери професію, яка допоможе тобі заробляти не виходячи з дому

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Вибери професію, яка допоможе тобі заробляти не виходячи з дому
14:25 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Pinterest

Новини України:Професії для віддаленої роботи.

Світ стрімко змінюється, а багато професій стають неактуальними. Потрібно подбати про зміну діяльності вже зараз, а не чекати до останнього. Краще за все вибирати професії, які дозволяють працювати віддалено. Віддалена робота — це можливість працювати на будь-яку компанію у світі, а не лише обмежуватися своїм містом. Віддалена робота — це великі можливості й більш гнучкий графік.

Під час кризи багато сфер зазнають краху, а працівники втрачають роботу і не можуть знайти собі місце для реалізації. Що робити? Змінювати професію вже зараз. Кращим рішенням буде вибір віддаленої роботи, яка дозволить краще реалізувати себе, працювати на будь-яку компанію і будь-якій точці світу. У цій справі стане в нагоді знання іноземної мови.

Цікаво? Ось вам список професій для віддаленої роботи, які ви можете вибирати для свого подальшого життя. Світ змінюється дуже швидко, але якщо ви не поспішіть в останній вагон, то залишитеся на пероні. Вибирайте ту професію, де бачите великі перспективи.

Список віддалених робіт

Блогер. Відеоблогер YouTube або зірка Instagram. Знімати відео або фото.

Програміст. Обирайте популярну мову і навчайтеся їй. Це дуже перспективно.

Копірайтер. Писати ефективні тексти для сайтів і журналів.

Фотограф. Фотографувати все що завгодно і заробляти на фотостоках.

Вебмайстер. Створювати сайти з нуля та адмініструвати їх.

Репетитор. Вчити інших людей через інтернет.

Тестувальник ПЗ. Тестування розробленого програмного забезпечення.

Менеджер з продажу онлайн. Хороші продавці потрібні завжди.

Художник. Малювати красиві речі, працювати на компанії або продавати на фотостоках.

Викладач онлайн. Тренер фітнесу, здорового способу життя та інші.

SMM-спеціаліст. Вести соціальні мережі та просувати на різних платформах.

Професійний геймер. Грати в ігри та транслювати в YouTube.

Перекладач. Якщо ви знаєте іноземну мову, то роботу знайти можна.

Контент-менеджер. Наповнювати сайт новинами, або різним іншим контентом.

Дизайнер. Малювати та створювати красиві речі.

SEO-оптимізатор. Просувати сайти в пошукових системах Яндекс і Google.

Системний адміністратор. Хтось повинен цим займатися.

Дизайнер. Створюй нові дизайнерські ідеї та втілювати їх реальність.

Коучинг. Вчити інших людей добиватися в житті більшого.

Ретушер. Робота з Adobe Photoshop та іншими подібними програмами.

Коректор. Редагування та корекція помилок текстів.

Аналітик. Аналізувати великі бази даних.

Маркетолог. Займатися зростанням продажів.

Директолог. Налаштовувати рекламні компанії для бізнесів.

Журналіст. Віддалений журналіст, який розбирається у своїй тематиці.

Трейдер. Можна спробувати заробити, але є ризики.

Фахівці з кібербезпеки. інформаційний захист.

Спеціаліст техпідтримки. Надавати консультації.

Хендмейд майстер. Виготовлення з шкіри, дерева, металу та ін. Продаж через інтернет.

Консультант-спеціаліст на аутсорсингу. Лікар, психолог, юрист, бухгалтер.

Список віддалених робіт спочатку здається не завжди підходящим для вас. Але якщо подумати, у багатьох би сферах ви досягли успіху, якби за них взялися. Віддавай перевагу сферам високих технологій або ІТ. За ними майбутнє.

Цікаві ідеї, коли вдома нудно на карантині

Слід вже зараз почати вчити програмування, сісти за іноземну мову або брати іншу сферу. Важливо займатися самоосвітою як можна раніше. Можна працювати на основній роботі та прокачувати нову спеціальність у вільний час.

Не втрачайте час зараз!

Професії для віддаленої роботи дозволять вам завжди мати хліб з маслом, а може навіть смачною ікрою. За віддаленою роботою майбутнє. Але в цьому світлому майбутньому будуть не всі.

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