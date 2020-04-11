Як приготувати смачну каву вдома?

Хороша новина для тих, хто мріє посмакувати улюбленим напоєм – відтворити його можна і в домашніх умовах.
Важливо лише дотримуватися рекомендацій щодо приготування, правильно міксувати пропорції та обрати якісні компоненти.
Про те як приготувати справді смачну каву вдома "Українській правді. Життя" розповіли фахівці:
Як самостійно вибрати каву
Смак кави залежить від зерен, способів їхньої обробки та профілю обсмажки.
Експерти радять використовувати свіжообсмажену каву.
За їх словами, українські майстри вже досягли високої майстерності у цьому процесі, тому можна купувати зерна у локальних обсмажувальників.
Стосовно виду кави – професіонали віддають перевагу арабіці (класу Specialty).
"Окрім того, кава має бути ще й свіжозмелена.
Після подрібнення, зерно починає дуже швидко втрачати свої смакові властивості.
Через 15 хвилин ви втратите значну частину смакового потенціалу зерна", – застерігає Дмитро Овчаренко.
Для того, щоб обрати якісні кавові зерна експерти радять звернути увагу на країну походження, адже в залежності від регіону зерна будуть відрізнятися за смаком.
"Особисто мій вибір – це африканська кава, а Ефіопія, Кенія, Танзанія, Малаві – улюблені регіони.
Якщо ви потенційний кавовий ентузіаст, то рекомендую спробувати потроху каву з усіх доступних регіонів.
У кожного свій смак, можливо, вам сподобається кава, наприклад, з Нової Гвінеї", – додає Дмитро.
Кавовий експерт Іван Пеньора при виборі зерен рекомендує також звернути увагу на показник балів, вказаний на упаковці.
"Чим вищі бали вказані на упаковці – тим краща якість кавових зерен.
У них буде менше дефектів та вища чистота смаку.
Зерна з найвищою якість, зазвичай, оцінюються у 80-100 балів, все що нижче – комерційна кава з низькою якістю смаку.
Важливий також рік врожаю – свіжа кава смакує краще", – розповідає Іван Пеньора.
На смакові властивості кавових зерен впливає і спосіб обробки.
Найбільш поширені з них це митий, натуральний та хані.
"Одне й те саме зерно з різним методом обробки буде відрізнятись за смаком. Митий метод, наприклад, відкриває ноти цитрусових, темних ягід та чорного чаю. Після натурального способу обробки у смаку можна відчути жовті фрукти, тростинний цукор, ром. У хані – ще більший спектр смаків, там взагалі можна відчути що завгодно", – ділиться досвідом Дмитро Овчаренко.