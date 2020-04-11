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Як приготувати смачну каву вдома?

Як приготувати смачну каву вдома?
18:57 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото: Pinterest

Новини України:Поціновувачі кави в період карантину відчувають нестачу кофеїну в крові та думках.

Хороша новина для тих, хто мріє посмакувати улюбленим напоєм – відтворити його можна і в домашніх умовах.

Важливо лише дотримуватися рекомендацій щодо приготування, правильно міксувати пропорції та обрати якісні компоненти.

Про те як приготувати справді смачну каву вдома "Українській правді. Життя" розповіли фахівці:

  • Іван Пеньора, кавовий експерт, обсмажувальник кави та бариста з 13-річним досвідом;
  • Дмитро Овчаренко, консультант по запуску кав'ярень та співвласник кав'ярні Kohana Kava.

Як самостійно вибрати каву

Смак кави залежить від зерен, способів їхньої обробки та профілю обсмажки.

Експерти радять використовувати свіжообсмажену каву.

За їх словами, українські майстри вже досягли високої майстерності у цьому процесі, тому можна купувати зерна у локальних обсмажувальників.

Стосовно виду кави – професіонали віддають перевагу арабіці (класу Specialty).

"Окрім того, кава має бути ще й свіжозмелена.

Після подрібнення, зерно починає дуже швидко втрачати свої смакові властивості.

Через 15 хвилин ви втратите значну частину смакового потенціалу зерна", – застерігає Дмитро Овчаренко.

Для того, щоб обрати якісні кавові зерна експерти радять звернути увагу на країну походження, адже в залежності від регіону зерна будуть відрізнятися за смаком.

Вибери професію, яка допоможе тобі заробляти не виходячи з дому

"Особисто мій вибір – це африканська кава, а Ефіопія, Кенія, Танзанія, Малаві – улюблені регіони.

Якщо ви потенційний кавовий ентузіаст, то рекомендую спробувати потроху каву з усіх доступних регіонів.

У кожного свій смак, можливо, вам сподобається кава, наприклад, з Нової Гвінеї", – додає Дмитро.

Кавовий експерт Іван Пеньора при виборі зерен рекомендує також звернути увагу на показник балів, вказаний на упаковці.

"Чим вищі бали вказані на упаковці – тим краща якість кавових зерен.

У них буде менше дефектів та вища чистота смаку.

Зерна з найвищою якість, зазвичай, оцінюються у 80-100 балів, все що нижче – комерційна кава з низькою якістю смаку.

Важливий також рік врожаю – свіжа кава смакує краще", – розповідає Іван Пеньора.

На смакові властивості кавових зерен впливає і спосіб обробки.

Найбільш поширені з них це митий, натуральний та хані.

"Одне й те саме зерно з різним методом обробки буде відрізнятись за смаком. Митий метод, наприклад, відкриває ноти цитрусових, темних ягід та чорного чаю. Після натурального способу обробки у смаку можна відчути жовті фрукти, тростинний цукор, ром. У хані – ще більший спектр смаків, там взагалі можна відчути що завгодно", – ділиться досвідом Дмитро Овчаренко.

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Рецепт, РАНОК, Кава, Смачна кава.
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