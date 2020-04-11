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Що робити, щоб не занудитися на карантині

Що робити, щоб не занудитися на карантині
20:06 Сьогодні Телеграф simya.com.ua Фото: Pinterest

Новини України:Вимушений карантин змінив життя кожного. Ми зібрали для вас 8 ідей, які допоможуть не нудьгувати і провести час із користю!

Справа №1. Виспатись

Відмовка “я не можу виспатися” тепер не діє. Більшість із нас працює вдома, тому використайте час, який ви витрачали на дорогу до офісу й назад, макіяж або чергу за ранковою кавою на сон. Забезпечте собі здоровий колір обличчя та бадьоре самопочуття.

Справа №2. Список цілей

Новорічні обіцянки мають властивіть забуватися навесні. Перегляньте свої плани та цінності, щоб нарешні визначитися, чого саме ви б хотіли. Скористайтесь технікою SMART, згідно з якою мета має бути конкретна (specific), вимірювана (measurable), досяжна (achievable), доцільна (relevant) та з визначеним терміном досягнення (time bound). Формулюючи мету, зафіксуйте ці критерії в одному реченні.

Справа №3. Переглянути гардероб

Ревізія гардеробу – справа, на яку завжди не вистачає часу, але не зараз. Проводячи вдома увесь час, займіться сортуванням речей. Не дивуйтесь, якщо знайдете щось, про що встигли забути. Розділіть речі на ті, які хочете залишити, які хочете продати онлайн або віддати на благодійність, а також ті, які треба викинути. Окремо відкладіть речі, які потребують ремонту.

Справа №4. Освоїти новий рецепт

Відчуйте себе справжнім шефом, обравши страву, яку не готували раніше, та спробуйте приготувати її на власній кухні. Отримаєте цікавий досвід, а може й відкриєте приховані кулінарні таланти. Безліч цікавих перевірених рецептів є на нашому сайті у розділі Рецепти.

Справа №5. Подивитись українське кіно

Після смачної їжі можна й фільм подивитися. Тим більше, що в Україні є новий сервіс із легальним контентом. Поки що там 6 стрічок, але це тільки початок. Запасайтесь хрумким попкорном та дивіться вітчизняне.

Справа №6. Відвідати оперу онлайн

Поціновувачам класики радимо переглянути безкоштовну онлайн-трансляцію оперних та балетних творів Віденської опери. Початок вистав щодня о 20:00, матеріали доступні протягом доби. Все, що вам треба зробити – зареєструватися на сайті.

Вибери професію, яка допоможе тобі заробляти не виходячи з дому

Справа №7. Прогулятися віртуальними музеями

Ще один варіант подорожей онлайн – завітати до віртуальних залів найкращих музеїв світу. Радіємо, що сучасні технології дозволяють це зробити. Це може бути паризький Лувр, нью-йоркський Метрополітен, флорентійська галерея Уффіці чи мадридський Прадо. Гарної прогулянки!

Справа №8. Пройти навчальний курс

Відчуйте себе студентом, опанувавши нову професію, або ж розширивши знання з обраного фаху. У період карантину доступні тисячі платформ для безкоштовного навчання. Курси пропонують як українські, так і закордонні ресурси. Переконайтесь на Coursera або Prometheus. Знання за плечима не носити, правда ж?

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Карантин, Поради, Будинок, Вдома, Цікавий Час.
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