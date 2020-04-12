Володимир Зеленський привітав римо-католиків із Великоднем

Новини України:Президент України Володимир Зеленський привітав християн України західного обряду з нагоди Великодня.

"Мої сердечні вітання християнам України західного обряду з нагоди Великодня.

Це свято наповнене особливою енергією та вірою. Вірою в те, що життєдайна сила любові, добра й милосердя здатна подолати будь-які труднощі та здійснити неможливе.

Міцного здоров’я, миру та щедрої долі вам і вашим родинам.

Нехай у ваших оселях завжди панують взаєморозуміння та затишок", - йдеться в привітанні Президента.

Нагадаємо, християни західного обряду по всьому світу, в тому числі в Україні, цієї неділі, 12 квітня, відзначають головне християнське свято Воскресіння Христового або Пасхи.