Вербна неділя 2020: найкращі привітання у віршах та листівках

Вербна неділя - одне з найрадісніших і світлих православних свят.
Верба в будинок - з дому біди.
Он, печалі, заздрість, страх!
Будуть здоров'я перемоги
Так посмішки на вустах.
З очей геть усі злі духи
Полетять звідси геть,
Так помруть нехай з голоду
Жадібність, дурість, гнів і злість!
Верба нехай оберігає
Вас від гіркоти образ.
І Господь нехай допомагає
У серці лише добро зберігати.
У житті мир і натхнення
Місце головне займуть.
З доброю Вербною неділею!
Нехай в душі панує затишок!
Вітаю з Вербною неділею!
Нехай удача вам благоволить,
А здоров'я, лише міцніше вічно,
Життєві сили зміцнить.
Нехай Господь своєю всевишньою волею
Відведе негаразди, смуток і страх.
Нехай тепло від свята великого
Позначиться промінцем в очах.
Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,
Торкнусь тебе легесенько вербою,
Готуйся зустрічати світлу Пасху,
Великдень йде до нас з тобою!
Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоби ви були завжди здорові,
Та раділи, скоро свята Пасха!