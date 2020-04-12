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Неділя, 12.04.2020
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Вербна неділя 2020: найкращі привітання у віршах та листівках
Вербна неділя 2020: найкращі привітання у віршах та листівках

Вербна неділя 2020: найкращі привітання у віршах та листівках

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Вербна неділя 2020: найкращі привітання у віршах та листівках
14:19 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Телеграф

Новини України:У 2020 році Вербна неділя випадає на 12 квітня: у цей день православні християни святкують вхід Ісуса Христа в Єрусалим.

  • 1

    Вербна неділя - одне з найрадісніших і світлих православних свят.

    Верба в будинок - з дому біди.

    Он, печалі, заздрість, страх!

    Будуть здоров'я перемоги

    Так посмішки на вустах.

    З очей геть усі злі духи

    Полетять звідси геть,

    Так помруть нехай з голоду

    Жадібність, дурість, гнів і злість!

  • 2

    Верба нехай оберігає

    Вас від гіркоти образ.

    І Господь нехай допомагає

    У серці лише добро зберігати.

    У житті мир і натхнення

    Місце головне займуть.

    З доброю Вербною неділею!

    Нехай в душі панує затишок!

  • 3

    Вітаю з Вербною неділею!

    Нехай удача вам благоволить,

    А здоров'я, лише міцніше вічно,

    Життєві сили зміцнить.

    Нехай Господь своєю всевишньою волею

    Відведе негаразди, смуток і страх.

    Нехай тепло від свята великого

    Позначиться промінцем в очах.

  • 4

    Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,

    Торкнусь тебе легесенько вербою,

    Готуйся зустрічати світлу Пасху,

    Великдень йде до нас з тобою!

    Хай торкнеться вас лоза вербова,

    Сіренька гілочка пухнаста,

    Щоби ви були завжди здорові,

    Та раділи, скоро свята Пасха!

Вербна неділя 2020: листівки, проза і вірші-привітання

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Привітання, Вірші, Листівки, Вітання, Вербна неділя 2020.
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