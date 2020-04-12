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Неділя, 12.04.2020
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Свято 12 квітня: вітання з Вербною неділею 2020
Свято 12 квітня: вітання з Вербною неділею 2020

Свято 12 квітня: вітання з Вербною неділею 2020

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Свято 12 квітня: вітання з Вербною неділею 2020
17:58 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Телеграф

Новини України:За тиждень до того, як святкувати Великдень, християни відзначають Вербну неділю.

  • 1

    З вербним воскресінням вітаю,

    І на все добре бажаю,

    Щоб тобі терпіння на шляху вистачало,

    Злоби і зневіри виявилося мало.

    Пий за все хороше, за любов свою,

    З незадоволеною рожею не ходив в сім'ю,

    Ніколи не сварився, гнів не підпускав,

    А гріхи і помисли до біса посилав.

    Верба нехай стійко, цілий рік цвіте,

    Щастя, мудрість, радості до тебе в будинок несе.

  • 2

    Верба освітлена, в будинку - це радість,

    Людині добрій, її треба трохи,

    Неділя Вербна, знову до тебе стала,

    І любов весняна серцю скорилася.

    З вербним воскресінням, знову вітаю,

    Не сумуй і будь здоров, я тобі бажаю,

    Ніколи не сумувати, заходити частіше,

    Разом свято відзначати, все-таки послаще.

  • 3

    Господь нас всіх благословить сьогодні,

    Міцним здоров'ям, морем благ земних,

    І гілочки верби мов рушники квітчасті,

    Христові тихо стеляться до ніг!

  • 4

    Хай торкнеться вас лоза вербова,

    Сіренька гілочка пухнаста,

    Щоби ви були завжди здорові,

    Та раділи, скоро свята Пасха!

    Воскресіння вербне до Бога шлях вкаже,

    І любов весняна руки нам розв'яже,

    До свята заповітного, сміливо підійдемо,

    І прикрасимо Вербочкою свій улюблений будинок.

    Побажаю щастя вам і добра великого,

    І здоров'я міцного, серцю дорогого,

    Щоб з посмішкою радості, ви довше жили,

    І святою миттю частіше дорожили.

Вербна неділя 2020: найкращі привітання у віршах та листівках

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Проза, Вірші, Листівки, Вербна неділя, Поздоровлення, Вітання.
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