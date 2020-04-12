Свято 12 квітня: вітання з Вербною неділею 2020

З вербним воскресінням вітаю,
І на все добре бажаю,
Щоб тобі терпіння на шляху вистачало,
Злоби і зневіри виявилося мало.
Пий за все хороше, за любов свою,
З незадоволеною рожею не ходив в сім'ю,
Ніколи не сварився, гнів не підпускав,
А гріхи і помисли до біса посилав.
Верба нехай стійко, цілий рік цвіте,
Щастя, мудрість, радості до тебе в будинок несе.
Верба освітлена, в будинку - це радість,
Людині добрій, її треба трохи,
Неділя Вербна, знову до тебе стала,
І любов весняна серцю скорилася.
З вербним воскресінням, знову вітаю,
Не сумуй і будь здоров, я тобі бажаю,
Ніколи не сумувати, заходити частіше,
Разом свято відзначати, все-таки послаще.
Господь нас всіх благословить сьогодні,
Міцним здоров'ям, морем благ земних,
І гілочки верби мов рушники квітчасті,
Христові тихо стеляться до ніг!
Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоби ви були завжди здорові,
Та раділи, скоро свята Пасха!
Воскресіння вербне до Бога шлях вкаже,
І любов весняна руки нам розв'яже,
До свята заповітного, сміливо підійдемо,
І прикрасимо Вербочкою свій улюблений будинок.
Побажаю щастя вам і добра великого,
І здоров'я міцного, серцю дорогого,
Щоб з посмішкою радості, ви довше жили,
І святою миттю частіше дорожили.