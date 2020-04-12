Свято 12 квітня: вітання з Вербною неділею 2020

1 З вербним воскресінням вітаю, І на все добре бажаю, Щоб тобі терпіння на шляху вистачало, Злоби і зневіри виявилося мало. Пий за все хороше, за любов свою, З незадоволеною рожею не ходив в сім'ю, Ніколи не сварився, гнів не підпускав, А гріхи і помисли до біса посилав. Верба нехай стійко, цілий рік цвіте, Щастя, мудрість, радості до тебе в будинок несе.

2 Верба освітлена, в будинку - це радість, Людині добрій, її треба трохи, Неділя Вербна, знову до тебе стала, І любов весняна серцю скорилася. З вербним воскресінням, знову вітаю, Не сумуй і будь здоров, я тобі бажаю, Ніколи не сумувати, заходити частіше, Разом свято відзначати, все-таки послаще.

3 Господь нас всіх благословить сьогодні, Міцним здоров'ям, морем благ земних, І гілочки верби мов рушники квітчасті, Христові тихо стеляться до ніг!