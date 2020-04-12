Як українці з ОАЕ перебувають на обсервації

Новини України:Усі українці, які повертаються на батьківщину з-за кордону, після прибуття повинні 14 днів перебувати на самоізоляції.

еяких туристів одразу з літака перевозять у будівлі, де вони визначений термін перебувають на обсервації.

Так було і зі 113 українцями, які днями прилетіли з ОАЕ. Більшість громадян з розумінням поставились до вимушених заходів, однак не минулося і без інцидентів. Про це повідомили на сайті Київської ОДА.

Відомо, що 113 українців з ОАЕ перебувають на обсервації у санаторії "Україна", що у Ворзелі Київської області. Дехто з пасажирів літака розміщував у соцмережах скарги на умови перебування в обсервації, зокрема на погані умови та дороге харчування.

Директорка санаторію Марія Гуртавцова сказала, що більшість пасажирів з розумінням поставились, як до обсервації, так і до умов у санаторії. Вона погоджується, що були деякі питання, оскільки людей привезли пізно вночі, і досвід обсервації для України новий, тож готувати все довелось у стислі терміни. Однак людей забезпечили всім необхідним.

"Там є все необхідне для комфортного проживання, зокрема побутові речі, гаряча вода цілодобово, а також засоби особистої гігієни: шампунь, мило, туалетний папір. Хочу звернути увагу, що у санаторії досі є опалення, попри те, що, наприклад, у Києві тепло вже відключили," – наголосила директорка закладу.

Вона додала, що деякі люди, що перебувають на обсервації, безвідповідально поставилися до дотримання правил перебування у санаторії.

"Туристи палили у номерах, псували майно, поводили себе, у деяких випадках, неадекватно. Я розумію, що люди із задоволенням опинилися б вдома, але зараз особливий час та особливі вимоги", – підкреслила Гуртавцова.