Скачать
Неділя, 12.04.2020
Доопрацювали законопроект про зміни до держбюджету
Доопрацювали законопроект про зміни до держбюджету
Який відсоток українців буде інфікований на Covid-19
Який відсоток українців буде інфікований на Covid-19
Карлос де Пена розповів про тренування в умовах карантину
Карлос де Пена розповів про тренування в умовах карантину
Свято 12 квітня: вітання з Вербною неділею 2020
Свято 12 квітня: вітання з Вербною неділею 2020

Як приготувати ніжну паску до свят

Як приготувати ніжну паску до свят
21:18 Сьогодні Телеграф simya.com.ua Фото: Pinterest

Новини України:Паска виходить пухка, ароматна, золотиста, наче сонечко! Цей рецепт перевірений тисячами господить.

Це рецепт паски легендарної Дарії Цвек. Печіть, не сумнівайтеся: усе вдасться!

Ніжна паска (дуже вдалий рецепт)

1 кг борошна (не більше і не менше), 400 г молока, 10 жовтків, 100 г дріжджів, 200 г масла або маргарину, 300 г цукру, 100 г родзинок, 0,5 ч. ложки солі, цедра лимона.

Замісити опару: дріжджі розчинити у теплому молоці, додати 100 г цукру і 200 г борошна, добре перемішати і поставити у тепле місце, щоб опара збільшилась удвоє.

Відтак додати решту цукру, жовтки, сіль і борошно, вимісити, додати родзинки, цедру. Замісити до однорідності і наприкінці влити розтоплений, але охолоджений жир.

Місити приблизно 10–15 хв, поки тісто не почне відставати від рук. Поставити у тепле місце, щоб збільшилось удвоє. Тоді його прим’яти і зачекати, щоб знову підросло.

Що приготувати до Великодня: рецепти основних страв

Розкласти тісто у форми, заповнюючи 1/3 об’єму, дати знову піднятись удвоє.

Духовку нагріти до температури 200 °С. Поставити паски і через 10 хв зменшити температуру до 170–160 °С. Випікати ще 50 хв.

З цієї порції виходить 3 паски діаметром приблизно 18, 20 і 25 см.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Рецепт, Кулинария, Пасха, Паска, Свята, Готування, Святковий стіл.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках
02 Вербна неділя 2020: листівки, проза і вірші-привітання
03 Як у Польщі Паски посвятили і карантин не порушили: беремо за приклад
04 Вербна неділя 2020: історія свята, прикмети, традиції
05 Вербна неділя 2020: найкращі привітання у віршах та листівках
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Президент пообіцяв мільйон доларів винахіднику вакцини від коронавірусу
Президент пообіцяв мільйон доларів винахіднику вакцини від коронавірусу
Канада тимчасово припилина видачу туристичних віз
Канада тимчасово припилина видачу туристичних віз
В Іспанії добова смертність від коронавірусу зросла
В Іспанії добова смертність від коронавірусу зросла
Як приготувати ніжну паску до свят
Як приготувати ніжну паску до свят
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся