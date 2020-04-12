Як приготувати ніжну паску до свят

Новини України:Паска виходить пухка, ароматна, золотиста, наче сонечко! Цей рецепт перевірений тисячами господить.

Це рецепт паски легендарної Дарії Цвек. Печіть, не сумнівайтеся: усе вдасться!

Ніжна паска (дуже вдалий рецепт)

1 кг борошна (не більше і не менше), 400 г молока, 10 жовтків, 100 г дріжджів, 200 г масла або маргарину, 300 г цукру, 100 г родзинок, 0,5 ч. ложки солі, цедра лимона.

Замісити опару: дріжджі розчинити у теплому молоці, додати 100 г цукру і 200 г борошна, добре перемішати і поставити у тепле місце, щоб опара збільшилась удвоє.

Відтак додати решту цукру, жовтки, сіль і борошно, вимісити, додати родзинки, цедру. Замісити до однорідності і наприкінці влити розтоплений, але охолоджений жир.

Місити приблизно 10–15 хв, поки тісто не почне відставати від рук. Поставити у тепле місце, щоб збільшилось удвоє. Тоді його прим’яти і зачекати, щоб знову підросло.

Розкласти тісто у форми, заповнюючи 1/3 об’єму, дати знову піднятись удвоє.

Духовку нагріти до температури 200 °С. Поставити паски і через 10 хв зменшити температуру до 170–160 °С. Випікати ще 50 хв.

З цієї порції виходить 3 паски діаметром приблизно 18, 20 і 25 см.