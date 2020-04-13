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13 квітня 2020 - цей день в історії, прикмети, події

13 квітня 2020 - цей день в історії, прикмети, події
07:44 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:13 квітня – 103-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 262 дні.

У цей день світ відзначає День народження тролейбуса і Всесвітній день рок-н-ролу.

В Еквадорі святкують День вчителя, у Словаччині - День несправедливо переслідуваних, у Польщі - День пам'яті жертв Катині, в США - День персикового кобблера, День планування обіду, День настільної гри Скреббл, в М'янмі - Водний фестиваль.

Пам'ятні дати 13 квітня, річниці та події

У 1598 році відбулося підписання французьким королем Генріхом IV Нантського едикту. По суті це - надання свободи віросповідання французьким гугенотам. Таким чином, завершилися релігійні війни у Франції.

В 1829 році англійським парламентом був прийнятий Акт про емансипації, який надав свободу віросповідання католикам.

У 1923 році відбулося урочисте відкриття в Лондоні стадіону "Уемблі".

В 1925 році відбулося відкриття першої в світі регулярної вантажної авіалінії Детройт - Чикаго (США). Організатор - Генрі Форд. Літаки перевозили комплектацію для автомобільних заводів.

В 1928 році в Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка "Звенигора".

У 1943 році був урочисто відкритий у Вашингтоні Меморіал Томасу Джефферсону - третьому президентові США, "батьку-засновнику" Сполучених Штатів Америки. Меморіал, спроектований Джоном Поупом, побудований у неокласичному стилі. Встановлений комплекс у Західному парку, на добре укріпленої греблі, розташованої на Приливному басейні річки Потомак, що знаходиться недалеко від Білого Дому, будівлі Капітолію і інших досить відомих монументів і меморіалів. Навколо дамби цвітуть сакури, які були подаровані Вашингтону владою японської столиці Токіо ще в 1910 році. В самому центрі меморіалу розмістилася статуя Джефферсона. Вона виконана в повний зріст президента. На стінах, що знаходяться всередині меморіалу, встановлені панелі, де висічені цитати Томаса Джефферсона з його найкращих робіт.

У 1954 році Володимир Петров, радянський дипломат в Канберрі, отримав політичний притулок в Австралії.

У 1962 році відбувся перший виступ "The Beatles» в «Star Club".

У 1970 році сталася аварія в космосі - вибух кисневого балона на "Аполлона-13".

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 13 квітня вшановує пам'ять преподобного Іпатія Чудотворця, ігумена Руфіанського. У цей день моляться святому Іпатія, просячи захистити від хвороб. Святий славився чудесами зцілення і лікуванням сліпих. Також він допомагає жінкам вилікуватися від безпліддя, щоб у матері було досить молока, а у породіллі - зупинилося кровотеча.

У народі день назвали "Вогнище". 13 квітня було заведено спалювати всяку мізерію, щоб убезпечити будинок від пожеж. Ще в цей день треба білити дерева і доводити до ладу сад, прибирати в будинку. Все, що підлягає ремонту, бажано виправити саме сьогодні.

Що сьогодні не можна робити

Не рекомендується пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими, а також садити рослини - вони не приживуться і зів'януть.

МОЗ прогнозує пік епідемії коронавірусу на 17 квітня

Прикмети на 13 квітня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- синє небо при безвітряній погоді – чекайте дощ;

- сонячно – літо буде теплим;

- прилетіли птахи з теплих країв, але не щебечуть – холод ще буде триматися;

- вранці дощ – літо буде мокрим.

13 квітня іменини Іменини у Інокентія, Веніаміна, Ганни, Івана і Йосифа.

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Календарь, Церква, Именинники, Свято, Прикмети, Суспільство, Події, Цей день в історії.
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