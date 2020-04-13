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Понеділок, 13.04.2020
МОЗ: в Україні зафіксовано 3102 випадки COVID-19
МОЗ: в Україні зафіксовано 3102 випадки COVID-19
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МОЗ: в Україні зафіксовано 3102 випадки COVID-19

МОЗ: в Україні зафіксовано 3102 випадки COVID-19
10:26 Сьогодні Телеграф Telegram-канал МОЗ Фото: Twitter

Новини України:Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 194 випадки;
Волинська область - 78 випадків;
Дніпропетровська область - 60 випадків;
Донецька область - 11 випадків;
Житомирська область - 94 випадки;
Закарпатська область - 92 випадки;
Запорізька область - 85 випадків;
Івано-Франківська область - 300 випадків;
Кіровоградська область - 142 випадки;
м. Київ - 495 випадків;


Київська область - 216 випадків;
Львівська область - 124 випадки;
Луганська область - 3 випадки;
Миколаївська область - 5 випадків;
Одеська область - 69 випадків;
Полтавська область - 25 випадків;
Рівненська область - 125 випадків;
Сумська область - 74 випадки;
Тернопільська область - 273 випадки;
Харківська область - 11 випадків;
Херсонська область - 31 випадок;
Хмельницька область - 22 випадки;
Чернівецька область - 462 випадки;
Черкаська область - 102 випадки;
Чернігівська область - 9 випадків.

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Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 квітня 2020 року до Центру надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11136 повідомлень про підозру на COVID-19.

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МОЗ, Статистика, Пандемия, Україна, Зараження, Коронавірус, Регіони, Covid-19, Інфіковані.
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