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Великодній кошик 2020: що освятити на Великдень

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Великодній кошик 2020: що освятити на Великдень
12:26 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини України:Великодній кошик – незамінний атрибут одного з найголовніших християнських свят.

Великдень православні християни святкуватимуть 19 квітня. Зазвичай, в суботу, або в ніч з суботи на неділю віруючі несуть до церкви великодній кошик, щоб під час служби освятити його. 

До церкви у кошиках християни несуть продукти, від яких вони відмовлялися під час Великого посту. Тому освячують тільки те, чого не їли протягом останніх семи тижнів. Освячену їжу їдять за великоднім столом.

Втім цього року українців спіткала критична ситуація. У зв'язку з карантином та пандемією коронавірусу, настоятелі рекомендують, щоб віряни не приносили на освячення кошики до храму, адже це можна зробити вдома.

Щоб не порушувати традицій,  рекомендуємо вам освятити кошик в домашніх умовах свяченою водою. 

Що потрібно освятити на Великдень

Сучасні віряни значно простіше ставляться до наповнення великоднього кошика, ніж наші предки. Дехто не соромиться освячувати величезні шматки м'яса або вино в пляшках. 

Які продукти потрібно покласти у великодній кошик

- паска – символ Воскресіння та Небесного Царства. Випікання паски – важливий етап приготування до свята. Більшість господинь мають власний рецепт. Готувати тісто на паску треба у спокої, лише з хорошими думками, бо за інших обставин вона може не вдатися.;

- яйця – це обов'язковий символ великоднього кошика, який символізує нове життя і відродження. Яйця можна прикрашати натуральними та харчовими барвниками, тканиною, папером і навіть стразами. Але робити це радять в колі сім'ї;

- м'ясо – зазвичай на Великдень подаються холодні м'ясні закуски, тому що вони готуються напередодні, ще під час Великого посту. Тож покладіть у великодній кошик шматочок м'яса та домашньої ковбаски. Головне – щоб м'ясна страва була без крові;

- сир і молочні продукти – оскільки молочні продукти не вживалися під час посту, їх також кладуть у великодній кошик. Особливо добре приготувати сирну паску або зробити твердий сир власноруч. Сир та масло є символами ніжності та жертовності Бога – ці продукти кладуть у невеликі посудини, а зверху малюють хрестик.

Крім вищезазначених продуктів у великодній кошик для освячення кладуть хрін, як символ міцності і сили духу, а також сіль і вино. 

Страсний тиждень 2020: Великий вівторок

Що не можна святити на Великдень

- коштовності, документи, гроші та інші матеріальні речі;
- горілку, коньяк, самогон та інший алкоголь (окрім кагору);
- кров'янку та інші продукти, виготовлені з крові тварин;
- не радять також класти фрукти та овочі, оскільки їх можна було вживати під час посту;
- ніж – побутують думки, що освячені продукти потрібно розрізати посвяченим ножом. Це вигадка і забобони.

Великодній кошик збирається лише для благословення продуктів, які можна вживати після закінчення Великого посту. А отже, їжі має бути небагато.

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