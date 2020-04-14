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Комісії вірусологів перевірять як лікують коронавірус у регіонах

Комісії вірусологів перевірять як лікують коронавірус у регіонах
14:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Офіс Президента України

Новини України:За даними ЦГЗ станом на 9 год. 14 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали.

В областях перевірять готовність лікарень до прийому хворих на коронавірус та як виконується протокол лікування таких недужих. Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом, повідомляється на сайті ОП.

Зокрема, міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів на нараді, що дві комісії – вірусологів та пульмонологів – перевірять стан забезпечення медичними засобами лікарень у регіонах та готовність медпрацівників до прийому хворих.

Також повідомляється, що буде детально вивчено кожен випадок смерті, щоб з’ясувати причини, особливо в областях, де рівень смертності надто високий.

В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

«Справді, у деяких областях кількість смертей значно вища, ніж в інших. Це насторожує. Можливо, нашим лікарям у регіонах треба чимось допомогти», – сказав Президент Володимир Зеленський.

Водночас на нараді зазначалося, що зафіксовано спад зараження COVID-19 на Тернопільщині – в області, яка була серед лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом.

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Вирусологи, Офис Президента, Коронавірус, Регіони.
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