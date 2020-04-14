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Чорновол не буде свідчити на допиті у ДБР

Чорновол не буде свідчити на допиті у ДБР
16:14 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Раніше Тетяна Чорновол перед допитом у ДБР заявила журналістам, що припускає можливість взяття її під варту "одразу з зали суду".

Колишня нардеп і активістка Майдану Тетяна Чорновол відмовилася надати покази під час допиту у столичному теруправлінні Державного бюро розслідувань. Про це інформує пресслужба відомства.

Зазначається, що Чорновол з'явилася на допит 14 квітня у справі заподіянні смерті іншій людині, вчиненого за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 ККУ).

"У ході допиту підозрювана відмовилася від надання будь-яких показів, посилаючись на ст. 63 Конституції України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

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Згодом ДБР поінформувало, що їй повідомлено про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу "Партії регіонів" в 2014 році.

14 квітня о 16 год. у Печерському райсуді столиці розпочнеться судове засідання з обрання запобіжного заходу Чорновол. Прокуратура клопотатиме про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

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Чорновол, ДБР, Допит, Держбюро розслідувань.
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