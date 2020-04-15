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Президент: Від нашої поведінки на Великдень залежатимуть терміни карантину

Президент: Від нашої поведінки на Великдень залежатимуть терміни карантину
06:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Він підкреслив, що заклик лишатися вдома стосується не тільки освячення пасхального кошика, але й пікніків та походів у гості.

Президент Володимир Зеленський підтвердив домовленості з українськими медіагрупами щодо трансляції Великодніх богослужінь та наголосив, що від дисципліни українців на свято залежатиме термін карантину. Про це він розповів у відеозверненні.

"Вкотре закликаю вас на Великодні свята бути вдома. І я радий, що згідно з соціологічними опитуваннями майже 90% українців так і планують зробити. Ми маємо домовленості з українськими медіагрупами - ви зможете побачити трансляцію богослужінь з усіх церков на телевізійних каналах України", - сказав Зеленський.

Президент нагадав про ситуацію в Києво-Печерській лаврі, де, за його словами, на території монастиря підтверджено вже майже 100 захворілих на коронавірус, і є два летальних випадки.

Глава держави переконаний, що вся ця ситуація демонструє, що для коронавірусу не важливі національність, стать або віросповідання, але демонструє, що не можна ставитися до хвороби легковажно.

"Кожен з нас розуміє, що цьогоріч доведеться змінювати традиції. І робити це заради власної безпеки – це зрілість і мудрість нації. Від нашої поведінки на Пасху, від нашої дисципліни будуть залежати подальші терміни карантину", - наголосив Президент.

Як повідомлялося, з 6 квітня уряд запровадив додаткові заходи із запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Так, в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

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Також заборонено переміщення групою більш як по двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків

За даними ЦГЗ станом на 9 год. 14 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали.

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Президент, Зеленский, Карантин, Великдень, Відеозвернення.
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