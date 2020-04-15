Коли запрацює метро та громадський транспорт?

Новини України:Криклій прогнозує, що це відбудеться влітку.

Відновлення руху громадського транспорту в Україні буде здійснюватися поступово - з урахуванням динаміки захворювань і смертей від коронавірусу. Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"У разі позитивної динаміки, зменшення кількості хворих і смертей в результаті коронавірусу, ми будемо поступово зменшувати обмеження", - повідомив він. Міністр уточнив, що йдеться про всі види транспорту, включаючи метрополітен.

"Про конкретні терміни говорити дуже передчасно Точно не раніше, ніж у травні. Я прогнозував би червень-липень", - сказав міністр.

"Все залежить, зокрема, від кожного з нас, наскільки адекватно ми ставимося до обмежень, як ми їх дотримуємося, зокрема самоізоляції, як ми дотримуємося маскового режиму, як не їздимо на вихідні святкувати на шашлики з рідними і близькими, не наражаємо на небезпеку всіх, хто поруч, а робимо це все дистанційно", - наголосив чиновник.