Коли варто готувати традиційні великодні смаколики

Новини України:Готувати традиційні великодні смаколики слід за кілька днів до головного християнського свята.

Усі християни з нетерпінням чекають на найбільш шановане, урочисте й радісне свято богослужебного року – Світле Христове Воскресіння, або Великдень. Церковний календар ще величає його "святом свят і торжеством із торжеств", адже присвячений Великдень події, яка є центром усієї біблійної історії.

Великдень є пам’яттю про спокутну жертву Ісуса Христа, про його смерть на хресті і чудове воскресіння. Свято відзначається за місячним календарем, тому не має постійної дати. У 2020 році Великдень припадає на 19 квітня. Невід’ємною частиною Великоднього свята є багатий стіл, центральне місце на котрому займатимуть найсмачніші і найкращі паски. Паска – це обрядова випічка, що являє собою здобний великодній хліб, оздоблений білою глазур’ю та різноманітними прикрасами.

Коли пекти великодні паски

Страсний тиждень – останній тиждень Великого посту перед Великоднем. Це найсуворіший тиждень посту, впродовж якого віруючі готуються до головного християнського свята – Світлого Великодня Христового. Цього тижня, зокрема, й печуть паски, а також фарбують крашанки і розмальовують писанки.

Згідно із канонами церкви, випікання пасок дозволяється в середу і четвер. Більшість віруючих вважають за краще готувати випічку в Чистий четвер, який у 2020 році припадає на 16 квітня. Якщо з якихось причин господиня не встигла спекти паску вчасно, зробити це можна в суботу, 18 квітня. Велика субота – крайній термін для приготування пасок. Випічкою краще зайнятися з самого ранку, адже процес цей не такий швидкий.

В який день не можна готувати паски

Суворої заборони на випікання пасок та оформлення писанок і крашанок не існує, проте священнослужителі не рекомендують займатися приготуванням їжі в п’ятницю Страсного тижня.

Страсна п’ятниця є днем скорботи й журби для християн. Впродовж усієї п’ятниці прийнято їсти заздалегідь приготовлений хліб, сирі овочі та фрукти. Цим і пояснюється, чому не можна пекти хліб, а тим паче паски. Саме п’ятниця є днем страждання, розп’яття, смерті й поховання Ісуса Христа, тому слід відкласти всі побутові справи. У храмах в Страсну п’ятницю йдуть спеціальні служби з винесенням Плащаниці. Тож, цього дня бажано прийти до церкви і помолитися, залишивши на якийсь час мирські турботи.