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Чистий четвер 2020: як підготувати себе до свята, правила, купання

Чистий четвер 2020: як підготувати себе до свята, правила, купання
13:52 Сьогодні Телеграф 24boxing.com.ua Фото: Телеграф

Новини України:Чистий (Великий) четвер у 2020 році християни східного обряду відзначають 16 квітня.

Це один з найважливіших днів Страсного тижня перед святом Великодня.

Якщо брати першооснову з Біблії, то Чистий четвер є першим з трьох днів, які ще називають "Велике тридення" в християнстві. Саме у четвер Ісус Христос встановив Таїнство Євхаристії на Таємній Вечері, а також був заарештований первосвящениками та засланний у темницю.

Чистий четвер: прикмети і традиції

Краса та здоров'я

Недарма ж Чистий четвер вважають одним з найважливіших днів Страсного тижня. Багато століть тому наші предки чекали на цей день, щоб здійснити різні обряди, які зміцнювали сімейний добробут та здоров’я всіх членів родини на цілий рік.

Цей день було прийнято починати з купання ще до сходу сонця, а процес фізичного очищення супроводжувався різними обрядами: від обрізань волосся дівчат і хлопців до різних закликань та пісень.

Що цікаво, вмиватися потрібно "зі срібла" – варто кинути будь-яке срібло у воду і після цього нею вмитися. Саме тому предки вірили, що такі обряди зберігають красу та здоров’я віруючих людей.

Ще однією особливістю в Чистий четвер вважають цілющу силу солі, яка називається четверговою.

Після купання члени сім’ї повинні кинути жменю солі до горщика, щоб вона слугувала оберегом будинку на майбутній рік. Для збільшення сили її запікали в печі або освячували в церкві.

Чистота в домі

Ну і звісно важливим атрибутом цього дня є прибирання будинку. В Чистий четвер варто включити і генеральне прибирання будинку, і прання речей, і догляд за присадибною ділянкою, якщо вона у вас є.

Сама назва дня "Чистий четвер" має на увазі не лише очищення тіла, а й наведення порядку у своїй оселі. Здавна вважається, що у кого в Чистий четвер вдома бруд, то і увесь рік він проведе в сварках.

Для цього потрібно залишати під час прибирання в кожній кімнаті речі для коханого і поставити нове взуття носками в сторону будинку.

Існує також повір’я, що брудну воду після прибирання не варто виливати в межах дому. Адже негативна енерегетика, яка може накопичитись за довгий час, може негативно вплинути на подальше життя вашої сім’ї. Тому краще вилийте її в місцях, де нічого не росте, наприклад, в камені або на дорогу.

Окрім цього, з Чистого четверга до Страсної п'ятниці не варто залишати невимитий посуд і замочену, але не випрану білизну.

Також корисно принести в будинок свічку, яку ви принесли із церковної літургії – вона здатна очистити енергетику будинку, особливо її сила зростає в Чистий четвер.

Їжа

Щодо їжі, то в Чистий четвер ще триває строгий піст, і через це багато віруючих навіть не дозволяють собі послаблення посту, а дотримуються сухоїдіння без олії і гарячих страв.

Коли варто готувати традиційні великодні смаколики

Також ті люди, які більш серйозно ставляться до посту і Страсного тижня, після вмивання зранку йдуть на ранкову літургію в церкву для сповіді та причастя, перед цим нічого не ївши.

І ще одним важливим повір’ям у четвер вважають приготування їжі до Великодніх свят. Саме після прибирання господиням найкраще братись до випікання пасок, розфарбовування яєць та приготуванню смачних святкових страв, які через піст до святої неділі ще пробувати на смак не можна.

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Религия, Свята, Прикмети, Традиції, Чистий четвер 2020.
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