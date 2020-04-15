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Ляшко: Аби не вчасний карантин інфікованих могло б бути щонайменше 17 тисяч

Ляшко: Аби не вчасний карантин інфікованих могло б бути щонайменше 17 тисяч
15:46 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Наприклад, за словами Ляшка, від 100 до 1 тис. хворих Україна пройшла за дев’ять днів. Італія - за п’ять днів.

Заступник глави МОЗ - головний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає, що якби Україна пішла на карантин на тиждень пізніше, то на сьогодні у країні було щонайменше 17 тисяч інфікованих коронавірусом. Про це він заявив в інтерв'ю журналу НВ.

"Якщо ми подивимося на наше математичне моделювання, яке було зроблено в кінці лютого, то станом на 12 квітня ми повинні були б мати близько 17 тис. коронавірусних хворих. Зараз же у нас трохи понад 3,3 тис. Ми йдемо повільніше, ніж інші країни, навіть наші сусіди з Європейського Союзу. Це і є ефект превентивних заходів", - зазначив він.

"Тепер давайте подивимося, за який час ми пройдемо від 1 тисячі до 10 тис. Іспанія, Італія пройшли за п’ять-сім днів, а від 10 тис. до 20 тис. і так далі проходять швидше і швидше. Тому що зростає число контактів. У нас перша тисяча (у кого виявлений COVID-19) була 4 квітня", - констатував головний санлікар.

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За словами Ляшка, за очікуваннями до кінця квітня Україна вийде на рівень 10 тисяч хворих.

"Нормально, якщо ми до кінця квітня вийдемо на 10 тис. Найбільш песимістичний сценарій, який ми обговорювали раніше, - це 80%, потім 50%, потім 25% населення, які перехворіють коронавірусом. Якщо 25% українців буде інфіковано, скільки ліжок в інфекційних відділеннях нам знадобиться? Ми всі бачили за прикладом Італії, Іспанії, Китаю, що 5% всіх хворих потребують інтенсивної терапії. Їх підключають до ШВЛ або до кисню. І ми подивилися на наші можливості. При інфікуванні 25% населення (воно буде не одномоментним) ми розраховували, що на піку ураження в один день зараженими виявляться близько 64 тис. осіб. І ось, уявіть собі, настає цей день. 64 тис. осіб потрапляють до відділень інтенсивної терапії. А за фактом в країні в таких відділеннях 5 тис. ліжок", - зазначив він.

Також Ляшко підкреслив, що на сьогодні лікарні "першої хвилі" забезпечені майже 2 тисячами апаратів штучної вентиляції легенів, і за нинішнього рівня епідемії це цілком достатньо.

"У нас підготовлено в лікарнях першої хвилі 1994 апаратів штучної вентиляції легенів, біля кожного ліжка у відділеннях інтенсивної терапії, до яких підведено кисень. Тобто ми готові зараз до першої хвилі - одночасно прийняти 1994 пацієнти для терапії. Ми маємо сьогодні 8% завантаження цих ШВЛ. Всіх хворих пневмонією ми зараз тестуємо на коронавірусну хворобу", - підкреслив головний санлікар.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 15 квітня зареєстровано 3764 випадки зараження коронавірусом, з них за добу - 392.

Водночас 108 випадків летальні, 143 пацієнти одужали.

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Ляшко, Карантин, Коронавірус, Інфікування.
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