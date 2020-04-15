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Суд зобов’язав ПриватБанк виплатити понад $250 мільйонів родині Суркісів

Суд зобов’язав ПриватБанк виплатити понад $250 мільйонів родині Суркісів
17:19 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:18 грудня 2016 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про входження держави в капітал ПриватБанку.

Київський апеляційний суд 15 квітня залишив у силі постанову Печерського райсуду, якою той зобов'язав ПриватБанк виплатити понад 250 млн доларів офшорним компаніям родини Суркісів. Цю інформацію підтвердили у ПриватБанку.

"Київський апеляційний суд 15 квітня відхилив апеляційну скаргу та залишив у силі постанову Печерського райсуду, якою той зобов'язав Приватбанк виплатити понад 250 млн доларів офшорним компаніям братів Суркісів", - підтвердили в банку.

Як повідомлялось, суд кілька разів переносив розгляд справи. Також на попереднє засідання суду з розгляду апеляційної скарги державного виконавця на постанову про виплату офшорам Суркісів 250 млн дол. не покликали юристів ПриватБанку.

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Водночас Велика палата Верховного суду призначила на 27 квітня розгляд у справі за позовом родини Суркісів до Національного банку щодо визнання їх пов’язаними з ПриватБанком особами та обміну їхніх вкладів у ПриватБанку на акції.

18 грудня 2016 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про входження держави в капітал ПриватБанку. У межах націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обмінені на акції додаткової емісії банку.

17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами сім'ю Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора ПриватБанку, які стосувалися рахунків фізосіб. Родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи подали 42 позови проти Національного банку України

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ПриватБанк, Нацбанк, Суд, Гроші, Суркіси.
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