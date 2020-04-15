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ПЦУ дозволила самостійно освячувати паски

ПЦУ дозволила самостійно освячувати паски
21:10 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Великодні страви, наголошують у ПЦУ, також не будуть спільно освячуватись у храмах та на прихрамовій території, аби не створювати масові скупчення людей.

Православна церква України закликає вірян у зв'язку із карантином долучитись до спільної молитви під час онлайн-трансляцій богослужінь на офіційних сторінках у Facebook та на YouTube. Про це йдеться на сторінці ПЦУ у Facebook.

«Карантин не скасовує Великдень, не робить цей день менш значним у нашому житті, проте він вносить певні корективи у його відзначення. Вперше у храмах Православної Церкви України звершуватимуться великодні богослужіння без велелюдної та особистої присутності мирян. Проте ви зможете долучитись до спільної молитви завдяки онлайн-трансляціям богослужінь на наших офіційних сторінках у Facebook та на YouTube-каналі. Важливо, перебуваючи вдома, уважно слухати богослужіння і звершувати молитву перед іконою, перебуваючи у домі наче у храмі, дотримуватись звичайних правил участі у церковному богослужінні», - зазначається у повідомленні.

Лише у малих населених пунктах, селах та селищах міського типу, допускається освячення великодніх кошиків біля місць проживання – на вулиці поруч з будинком чи на подвір’ї, з дотриманням «соціальної дистанції». Дозволяється освячення страв у місцях їхнього виробництва та продажу. Якщо ж хтось не встиг придбати саме освячену паску, то можна самостійно її окропити освяченою водою, додали у ПЦУ.

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Як зазначили в Православній церкві, плащаниця цьогоріч буде винесена, однак буде вшановуватись без цілувань. Обнесення Плащаниці навколо храму дозволяється лише тим, хто бере участь у богослужінні, з дотриманням «соціальної дистанції».

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Карантин, Молитва, Паска, Великдень, ПЦУ.
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