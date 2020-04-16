Кабмін прирівняв е-паспорти у застосунку "Дія" до паперових

Новини України:Зараз понад 17 тис. українців тестують е-паспорти, а вже наступного тижня вони будуть доступні кожному у мобільному додатку "Дія".

Уряд України схвалив постанову про електронні паспорти у мобільному додатку "Дія", прирівнявши їх до паперових документів. Про це у Telegram повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Маємо добрі новини – уряд схвалив постанову про електронні паспорти у застосунку "Дія". Відтепер паспорти у смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів", - заявив він.

Паспорт у смартфоні, пояснює урядовець, дозволить не носити з собою ID-картки та витяги з неї. Ті громадяни, які не мають ID-картки, можуть внести в застосунок оцифрований закордонний біометричний паспорт, який так само посвідчує особу. Він надає такі самі права й можливості як і паперовий документ, що діє всередині країни.

Федоров зауважив, що українців із закордонними біометричними паспортами значно більше, ніж власників ID-карток. Тобто е-паспортом зможуть користуватися більше громадян.

Віцепрем'єр уточнив, що в умовах карантину це стає особливо актуальним, адже е-паспорти можна буде використовувати для посвідчення особи, якщо зупинить поліція. А також на пошті, під час отримання посилок, листів, у магазинах при купівлі алкоголю чи тютюну для підтвердження повноліття та в інших ситуаціях.

По завершенні карантину, додав Федоров, також можна буде користуватися е-паспортами під час поїздок залізничним або повітряним транспортом; у медичних закладах та банківських установах; під час отримання адміністративних послуг.

Як повідомлялося, бренд і концепцію додатку "Дія" було представлено 27 вересня 2019 року в Києві. У грудні тестовий доступ до нього відкрили для 5 тисяч українців, які подали заявки.

Застосунок можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID через систему НБУ та ПриватБанку. "Дія" працює як в інтернету, так і в офлайн-режимі.