Чистий четвер 2020: традиції свята, заборони і прикмети

Новини України:У Чистий четвер потрібно очиститися як духовно, так і фізично, а також провести прибирання в будинку.

Чистий четвер у 2020 році припадає на сьогоднішній день, 16 квітня.

Чистий (Великий) четвер християни східного обряду традиційно відзначають за три дні до Великодня.

Віруючі згадують про останні дні Ісуса Христа перед розп'яттям, а в народі цей день обріс багатьма обрядами й традиціями.

Під час богослужінь у цей день згадують одну з найважливіших євангельських подій: Таємну вечерю, на якій Ісус Христос омив ноги своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові та смиренності.

Згідно з Євангелієм, на Таємній Вечері Ісус Христос встановив обряд євхаристії - Святого Причастя, переломив хліб і роздавши його присутнім. У церквах зазвичай проходять служби зі співом і читанням Євангелія. Також Таїнство Причастя - велика традиція Страсного четверга.

Однак Чистий четвер у 2020 році має особливість - карантин через коронавірус. Тому від відвідування церкви обов'язково потрібно утриматися. Але, щоб пом'якшити для вірян ці незручності, конфесії мають намір проводити свої служби в онлайн режимі, а парафіян просять молитися вдома.

Традиції Чистого четверга

У цей день потрібно очиститися як духовно, так і фізично. Вважається, що вода в цього дня має цілющі властивості і якщо викупатися в Чистий четвер до сходу сонця, то можна зміцнити здоров'я і позбавитися від негативної енергетики. Перед купанням рекомендується прочитати молитву.

У Чистий четвер потрібно прибирати й доводити до ладу свій будинок. Необхідно вимити підлогу, вікна, стіни, стелі, а також витерти пил і викинути все сміття.

Згідно з повір'ям, так можна позбутися від усього негативу, який накопичився в оселі протягом року. Здавна вважається, що у кого в Чистий четвер у будинку бруд, то й весь рік проведе у сварках.

Великий четвер - останній день перед Великоднем, коли можна займатися господарськими справами. Варто пам'ятати, що з Чистого четверга на Страсну п'ятницю не варто залишати невимитий посуд і замочену, але не випрану білизну. Господині у цей день також випікають паски, розфарбовують яйця.

За традицією, вранці ставлять тісто, щоб "піднімалося", а вже після прибирання в будинку беруться до справи. Під час цього процесу потрібно думати тільки про хороше, інакше смачні паски не вийдуть.



Як правильно купатися у Чистий четвер

Як вже було сказано, у чистий четвер потрібно купатися. Це краще робити до сходу Сонця. Але можна і потім - головне, очистити себе. Під час купання важливо прочитати молитву і попросити у Бога вигнати з життя негатив і звернутися за захистом. Купатися краще під душем.

Щоб бути здоровим, умиваючись з ранку потрібно покласти у воду срібний виріб - люди вірили, що така вода може подарувати міцне здоров'я і красу. Умиватися краще саме холодною водою - це наближає до ефекту "природної температури" і додатково загартовує організм.

Що в Чистий четвер не можна робити

Не можна розводити в будинку безлад у Чистий четвер, щоб не загрузнути у сварках. В цей день не можна залишати житло без прибирання. А воду після збирання не можна виливати в будинку або в своєму дворі, її необхідно виносити подалі. Не варто допускати неприємні думки, збирати образи, сваритися, провокувати конфліктні ситуації. Також не варто шкодувати, викидаючи старі речі.

Забороняється знімати пробу з пасок, а випікати великодні ласощі не можна, поки в будинку брудно. Також, не можна в Чистий четвер позичати гроші та виносити з будинку цінні речі. Не можна їсти м'ясо, яйця, молочні продукти в цей день, оскільки Чистий четвер припадає на Страсний тиждень Великого посту.

Також забороняються веселощі: не можна співати, танцювати, влаштовувати пишні застілля з вживанням алкоголю. Чистий четвер гроші Раніше вірили, що в Чистий четвер для залучення грошей потрібно три рази (вранці, вдень і ввечері) перерахувати всі гроші, що є в будинку, тоді гроші не будуть переводитися протягом року.