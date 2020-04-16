Скачать
Четвер, 16.04.2020
Кабмін прирівняв е-паспорти у застосунку "Дія" до паперових
Кабмін прирівняв е-паспорти у застосунку "Дія" до паперових
Степанов просить залишатися вдома у Великдень заради рідних
Степанов просить залишатися вдома у Великдень заради рідних
Клуб першої ліги «Балкани» скоротив зарплати на 50%
Клуб першої ліги «Балкани» скоротив зарплати на 50%
Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом

Поради, як освятити паску вдома під час карантину

Поради, як освятити паску вдома під час карантину
07:58 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Священики розповіли, яким чином можна освятити крашанки і паски, не порушуючи карантину.

За декілька днів православні християни відзначатимуть головне свято церковного року – Світле Христове Воскресіння, або Великдень. Щоправда, цьогоріч у звичні плани щодо святкування Великодня втрутилася пандемія коронавірусу та запроваджені з метою її стримування суворі карантинні обмеження.

Зважаючи на ситуацію та рекомендації медиків і правоохоронців, відзначання Великодня у 2020 році відбудеться по-новому – вперше, не відвідуючи святкової служби у храмах. Дотримуючись правил карантину, долучитися до спільної молитви у Великодню ніч можна буде за допомогою онлайн-трансляцій.

Однак у зв’язку із цим постає інше питання – як бути з освяченням паски.

Митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) пролив світло на це питання. Митрополит ПЦУ, зокрема, зауважив, що кошик з великодніми продуктами освячуються не стільки окропленням святою водою, а насамперед молитвою, яка читається над приношеннями. Тому в умовах карантину у Великодню ніч слід прочитати молитву Господню "Отче наш", а окропити паску та інші смаколики можна Хрещенською водою. Якщо ж такої води немає вдома, за словами митрополита Олександра, можна зайти в храм, придбати там і воду, і свічки в будь-який день до свята.

Якщо ж комусь освячення великоднього кошика самотужки не до душі, то можна звернути увагу на такі собі великодні стартапи. Так, подекуди люди, наприклад, домовляються із панотцями, щоб ті покропили виставлені на перших поверхах кошики, а на ранок кожен забрав своє освячене до себе у квартиру.

Чистий четвер 2020: традиції свята, заборони і прикмети

У селах ще простіше: священики освятять виставлені біля воріт кошики на всіх вулицях, таким чином не відбудеться порушення карантинних правил – люди залишаться вдома й буде дотримана соціальна дистанція. Є ще також варіант, за яким священнослужителі можуть бути запрошені в пекарні, на заводи або в магазини, щоб освятити там паски, а всі охочі купуватимуть уже освячену випічку.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Традиция, Церква, Паска, Великдень, Поради, Вдома, Світле Христове Воскресіння, Освячування.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
02 Чистий четвер 2020: традиції свята, заборони і прикмети
03 Поради, як освятити паску вдома під час карантину
04 Клуб першої ліги «Балкани» скоротив зарплати на 50%
05 Суд відправив під варту генерал-майора Служби безпеки, який працював на ФСБ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ДСНС повідомляє, що вогню в Чорнобильській зоні немає
ДСНС повідомляє, що вогню в Чорнобильській зоні немає
При в’їзді в Київ пасажирам будуть вимірювати температуру тіла
При в’їзді в Київ пасажирам будуть вимірювати температуру тіла
Актуальний прогноз погоди на 16 квітня
Актуальний прогноз погоди на 16 квітня
Чому тренування вдома це краще ніж у тренажерному залі
Чому тренування вдома це краще ніж у тренажерному залі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся