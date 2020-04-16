Поради, як освятити паску вдома під час карантину

Новини України:Священики розповіли, яким чином можна освятити крашанки і паски, не порушуючи карантину.

За декілька днів православні християни відзначатимуть головне свято церковного року – Світле Христове Воскресіння, або Великдень. Щоправда, цьогоріч у звичні плани щодо святкування Великодня втрутилася пандемія коронавірусу та запроваджені з метою її стримування суворі карантинні обмеження.

Зважаючи на ситуацію та рекомендації медиків і правоохоронців, відзначання Великодня у 2020 році відбудеться по-новому – вперше, не відвідуючи святкової служби у храмах. Дотримуючись правил карантину, долучитися до спільної молитви у Великодню ніч можна буде за допомогою онлайн-трансляцій.

Однак у зв’язку із цим постає інше питання – як бути з освяченням паски.

Митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) пролив світло на це питання. Митрополит ПЦУ, зокрема, зауважив, що кошик з великодніми продуктами освячуються не стільки окропленням святою водою, а насамперед молитвою, яка читається над приношеннями. Тому в умовах карантину у Великодню ніч слід прочитати молитву Господню "Отче наш", а окропити паску та інші смаколики можна Хрещенською водою. Якщо ж такої води немає вдома, за словами митрополита Олександра, можна зайти в храм, придбати там і воду, і свічки в будь-який день до свята.

Якщо ж комусь освячення великоднього кошика самотужки не до душі, то можна звернути увагу на такі собі великодні стартапи. Так, подекуди люди, наприклад, домовляються із панотцями, щоб ті покропили виставлені на перших поверхах кошики, а на ранок кожен забрав своє освячене до себе у квартиру.

У селах ще простіше: священики освятять виставлені біля воріт кошики на всіх вулицях, таким чином не відбудеться порушення карантинних правил – люди залишаться вдома й буде дотримана соціальна дистанція. Є ще також варіант, за яким священнослужителі можуть бути запрошені в пекарні, на заводи або в магазини, щоб освятити там паски, а всі охочі купуватимуть уже освячену випічку.