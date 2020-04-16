В Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби

Новини України:Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область - 279 випадків;

Волинська область - 109 випадків;

Дніпропетровська область - 78 випадків;

Донецька область - 12 випадків;

Житомирська область - 162 випадки;

Закарпатська область - 116 випадків;

Запорізька область - 115 випадків;

Івано-Франківська область - 401 випадок;

Кіровоградська область - 198 випадків;



м. Київ - 644 випадки;

Київська область - 234 випадки;

Львівська область - 166 випадків;

Луганська область - 4 випадки;

Миколаївська область - 22 випадки;

Одеська область - 73 випадки;

Полтавська область - 27 випадків;

Рівненська область - 204 випадки;

Сумська область - 80 випадків;

Тернопільська область - 333 випадки;

Харківська область - 40 випадків;

Херсонська область - 44 випадки;

Хмельницька область - 37 випадків;

Чернівецька область - 662 випадки;

Черкаська область - 110 випадків;

Чернігівська область - 11 випадків.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 квітня 2020 року до Центру надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14311 повідомлень про підозру на COVID-19.