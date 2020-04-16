Скачать
Четвер, 16.04.2020
В Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби
В Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби
Степанов просить залишатися вдома у Великдень заради рідних
Степанов просить залишатися вдома у Великдень заради рідних
Клуб першої ліги «Балкани» скоротив зарплати на 50%
Клуб першої ліги «Балкани» скоротив зарплати на 50%
Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом

В Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби

В Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби
09:41 Сьогодні Телеграф Telegram-канал МОЗ Фото: Twitter

Новини України:Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 279 випадків;
Волинська область - 109 випадків;
Дніпропетровська область - 78 випадків;
Донецька область - 12 випадків;
Житомирська область - 162 випадки;
Закарпатська область - 116 випадків;
Запорізька область - 115 випадків;
Івано-Франківська область - 401 випадок;
Кіровоградська область - 198 випадків;


м. Київ - 644 випадки;
Київська область - 234 випадки;
Львівська область - 166 випадків;
Луганська область - 4 випадки;
Миколаївська область - 22 випадки;
Одеська область - 73 випадки;
Полтавська область - 27 випадків;
Рівненська область - 204 випадки;
Сумська область - 80 випадків;
Тернопільська область - 333 випадки;
Харківська область - 40 випадків;
Херсонська область - 44 випадки;
Хмельницька область - 37 випадків;
Чернівецька область - 662 випадки;
Черкаська область - 110 випадків;
Чернігівська область - 11 випадків.

Великдень 2020: стали відомі дати телетрансляцій святкових богослужінь

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 квітня 2020 року до Центру надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14311 повідомлень про підозру на COVID-19.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МОЗ, Статистика, Карантин, Україна, Суспільство, Коронавірус, Регіони, Інфіковані.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
02 Чистий четвер 2020: традиції свята, заборони і прикмети
03 Поради, як освятити паску вдома під час карантину
04 Великдень 2020: стали відомі дати телетрансляцій святкових богослужінь
05 Клуб першої ліги «Балкани» скоротив зарплати на 50%
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ДСНС повідомляє, що вогню в Чорнобильській зоні немає
ДСНС повідомляє, що вогню в Чорнобильській зоні немає
При в’їзді в Київ пасажирам будуть вимірювати температуру тіла
При в’їзді в Київ пасажирам будуть вимірювати температуру тіла
Актуальний прогноз погоди на 16 квітня
Актуальний прогноз погоди на 16 квітня
Чому тренування вдома це краще ніж у тренажерному залі
Чому тренування вдома це краще ніж у тренажерному залі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся