В Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 279 випадків;
Волинська область - 109 випадків;
Дніпропетровська область - 78 випадків;
Донецька область - 12 випадків;
Житомирська область - 162 випадки;
Закарпатська область - 116 випадків;
Запорізька область - 115 випадків;
Івано-Франківська область - 401 випадок;
Кіровоградська область - 198 випадків;
м. Київ - 644 випадки;
Київська область - 234 випадки;
Львівська область - 166 випадків;
Луганська область - 4 випадки;
Миколаївська область - 22 випадки;
Одеська область - 73 випадки;
Полтавська область - 27 випадків;
Рівненська область - 204 випадки;
Сумська область - 80 випадків;
Тернопільська область - 333 випадки;
Харківська область - 40 випадків;
Херсонська область - 44 випадки;
Хмельницька область - 37 випадків;
Чернівецька область - 662 випадки;
Черкаська область - 110 випадків;
Чернігівська область - 11 випадків.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 квітня 2020 року до Центру надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14311 повідомлень про підозру на COVID-19.