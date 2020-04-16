Розпочався черговий етап обміну полоненими

Новини України:Обмін утримуваними у четвер, 16 квітня, вранці на Донбасі розпочався за формулою "всіх на всіх" у першій локації - КПВВ "Майорськ".

Загалом буде повернуто 19 громадян, з них з тимчасово окупованої території Донецької області буде повернуто 9 громадян. Про це повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"В ці хвилини розпочався третій етап взаємного звільнення громадян по формулі "всіх на всіх" у першій локації - КПВВ Майорськ. Загалом, сьогодні на підконтрольну територію уряду України будуть повернуті 19 громадян України, які незаконно утримувалися на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей", - вказала Денісова.

"З тимчасово окупованої території Донецької області буде повернуто 9 громадян України. Зокрема, серед них - Віктор Шайдов. Він військовослужбовець ЗСУ. Потрапив у полон та незаконно утримувався на тимчасово окупованій території Донецької області з 2019 року", - розповіла вона.

З її слів, безумовно, карантині обмеження "суттєво вплинули на переговорний процес". "Він був важким. Але, як бачимо, спільні зусилля всіх, хто був залучений до цієї важливої роботи дали свій результат", - додала вона.

"Наші громадяни пройдуть обов’язкову обсервацію у спеціально визначеному для цього місці. Вони будуть забезпечені всім необхідним, зокрема, медичним контролем, харчуванням, одягом і засобами зв'язку", - відзначила Омбудсмен.

Вона наголосила, що пріоритетом залишається звільнення всіх громадян України, які поки що залишаються незаконно утримуватися на території РФ, тимчасово окупованих територіях Криму, Луганської та Донецької областей. "Робимо все можливе, використовуємо всі наявні механізми задля звільнення кожного українця", - додала Денісова.

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента повідомили про початок нового обміну на Донбасі.