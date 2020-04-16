У МОЗ розповіли, як відбувається лікування українців за кордоном

Новини України:Щороку кількість людей, які отримуються лікування за кордоном, збільшується. Також збільшується сума коштів, яка сплачується для лікування громадян України.

Під час карантину виїзд українців на лікування за кордон обмежений приймаючою стороною. Як тільки можливість виїзду з’явиться - МОЗ сприятиме тому, щоб пацієнти отримали лікування. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Наразі, в умовах карантину, перш за все, в зв’язку з обмеженням, які приймаюча сторона виставила щодо прийому наших пацієнтів, виїзд наших громадян на лікування за кордон дуже обмежений. Але, МОЗ постійно розглядає всі заявки, працює в звичайному режимі щодо розгляду цих заявок, які подають наші громадяни на оплату і на лікування за кордоном. Остання така комісія відбулась вчора, де було прийняте рішення по 79 пацієнтам”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що при цьому, всім громадянам, які вже перебувають за кордоном, сплачують лікування, якщо є така можливість і лікування вже почалось.

“Також ми слідкуємо за ситуацією і як тільки приймаючі сторони відкриють таку можливість, щодо приймання наших хворих, якщо така можливість буде в умовах карантину, то Міністерство охорони здоров’я буде робити все, щоб наші громадян потрапили на лікування за кордон. Це постійно перебуває на моєму контролі і ми шукаємо можливості, щоб наші люди отримали відповідне лікування”, - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, 13 березня Президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців у зв’язку із ситуацією з коронавірусом повідомив, що через три доби Україна закриває кордони.

Після цього, 16 березня Президент Володимир Зеленський закликав МОЗ тимчасово заборонити планові заходи та планові операції. Дозволяється здійснювати тільки ургентні операції, а медзаклади перепрофілювали для хворих на COVID-19.