Чистий четвер 2020: привітання у листівках та прозі

Чистий (Великий) четвер – один із найвідоміших і найбільш шанованих днів Великого тижня. Щороку це свято відзначають за три дні до Великодня. У православних християн у 2020 році воно святкується сьогодні, 16 квітня.
Цього дня віруючі згадують одну з найважливіших євангельських подій останніх днів земного життя Ісуса Христа – Таємну вечерю. На ній Христос омив ноги своїм 12 учням. Апостоли протестували, вважаючи себе не гідними такого вчинку. Проте Ісус пояснив, що так висловлює свою любов і смиренність. Христос провів з апостолами напутню розмову й попрощався з ними.
Чистий четвер: листівки та віршовані привітання
Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!
Вітаю з Чистим Четвергом!
Бажаю всім змести печалі,
Хай буде радісно кругом,
Хвороби й біди йдуть подалі.
Хай небо нас усіх простить
Й очистить душі променисто.
Молитва у серцях бринить
Прекрасним Божим благовістом.
Чистий до нас прийшов четвер.
У цей день не можна лінуватися.
Щоб позбутися від бід – Треба будинок прибрати.
У будинку буде чистота,
А на серці – доброта.
Буде наше життя тоді
Приносити нам радість!
Нехай від бруду, пилу, сміття
Весь очиститься ваш будинок.
Нехай підуть усі злі думки
З цим Чистим четвергом.
Щоб і небо було ясним,
І чиста була душа.
Щоб всі ми відчували,
Яка Пасха хороша!
Вітаю з Чистим Четвергом! Винеси з дому все сміття і залишки тривог, щоб звільнити душу від злих спогадів і образ. Нехай цей день стане новою і чистою сторінкою, з якої почнеться інша історія твого життя, наповнена тільки щастям, любов’ю і радістю!