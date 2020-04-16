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Чистий четвер 2020: привітання у листівках та прозі
Чистий четвер 2020: привітання у листівках та прозі

Чистий четвер 2020: привітання у листівках та прозі

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Чистий четвер 2020: привітання у листівках та прозі
14:38 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Телеграф

Новини України:Свято встановлене на згадку про одну із найважливіших подій останніх днів земного життя Христа – Таємну вечерю.

  • 1

    Чистий (Великий) четвер – один із найвідоміших і найбільш шанованих днів Великого тижня. Щороку це свято відзначають за три дні до Великодня. У православних християн у 2020 році воно святкується сьогодні, 16 квітня.

     Цього дня віруючі згадують одну з найважливіших євангельських подій останніх днів земного життя Ісуса Христа – Таємну вечерю. На ній Христос омив ноги своїм 12 учням. Апостоли протестували, вважаючи себе не гідними такого вчинку. Проте Ісус пояснив, що так висловлює свою любов і смиренність. Христос провів з апостолами напутню розмову й попрощався з ними.

    Чистий четвер: листівки та віршовані привітання

    Чую світлий благовіст,

    До закінчення йде піст.

    Пахнуть паски із печі,

    Великодні калачі.

    Всі у Чистий у Четвер

    Зранку і аж дотепер

    Обливаються водою

    Непочатою, святою,

    Щоби змити всі напасті,

    На здоров’я і на щастя.

    Хай молитва тихо ллється

    І Господь нам усміхнеться!

  • 2

    Вітаю з Чистим Четвергом!

    Бажаю всім змести печалі,

    Хай буде радісно кругом,

    Хвороби й біди йдуть подалі.

    Хай небо нас усіх простить

    Й очистить душі променисто.

    Молитва у серцях бринить

    Прекрасним Божим благовістом.

  • 3

    Чистий до нас прийшов четвер.

    У цей день не можна лінуватися.

    Щоб позбутися від бід – Треба будинок прибрати.

    У будинку буде чистота,

    А на серці – доброта.

    Буде наше життя тоді

    Приносити нам радість!

  • 4

    Нехай від бруду, пилу, сміття

    Весь очиститься ваш будинок.

    Нехай підуть усі злі думки

    З цим Чистим четвергом.

    Щоб і небо було ясним,

    І чиста була душа.

    Щоб всі ми відчували,

    Яка Пасха хороша!

  • 5

    Вітаю з Чистим Четвергом! Винеси з дому все сміття і залишки тривог, щоб звільнити душу від злих спогадів і образ. Нехай цей день стане новою і чистою сторінкою, з якої почнеться інша історія твого життя, наповнена тільки щастям, любов’ю і радістю!

Чистий Четвер 2020: найкращі картинки-привітання

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Все по темі:

Проза, Листівки, Свята, Вітання, Чистий четвер, Чистий четвер 2020.
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