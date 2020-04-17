Якою буде погода в Україні на Великдень

Новини України:Найближчими днями температура буде в межах 10-15 градусів тепла.

У найближчі дні в Україні очікується потепління.

Про це "Фактам" розповів начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик.

"Загалом буде практично без опадів. Температура почне підвищуватися: вдень - близько 10-15 градусів тепла, вночі очікується плюс 3-8, без заморозків", - повідомив він.

У той же час народний синоптик Володимир Деркач розповів, що перед Великоднем (19 квітня) потепління буде супроводжуватися сильними вітрами. Також можливі незначні опади.

Інший народний синоптик, Леонід Горбань, вважає, що до 17 квітня можливі дощі.

"Денна температура в цей період очікується 14-19 градусів тепла. Після 20 квітня потепліє ще на 5 градусів. Так що стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 22-23. І в кінці квітня, з 27 по 29, також прораховується циклон. З 1 по 17 травня буде сухо і спекотно, температура - 23 - 27 градусів", - розповів він.

Нагадаємо, у четвер, 16 квітня, в Україні очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.