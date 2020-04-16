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Міносвіти рідить в цьому році не робити випускні та останні дзвоники

Міносвіти рідить в цьому році не робити випускні та останні дзвоники
16:52 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини України:Міністерство освіти та науки радить школам не проводити останні дзвоники та випускні вечори.

Про це йдеться у листі Міністерства освіти та науки щодо проведення підсумкового оцінювання та завершення навчального року, який оприлюднений на сайті Міністерства освіти та науки.

"З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2019/2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі останні дзвоники та випускні вечори", - йдеться у листі.

Окрім цього, в міністерстві звернули увагу, що оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів має бути завершено до 15 червня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку із введенням в Україні протиепідемічних заходів Міністерство освіти та науки розробило два сценарії завершення навчального року, проведення ЗНО та вступної кампанії.

Так, передбачалося при завершенні карантину на початку травня: пробне ЗНО - травень, основна сесія ЗНО - з 25 червня до 17 липня, результати ЗНО - не пізніше 31 липня. Додаткова сесія ЗНО - з 28 липня по 11 серпня. Видача атестатів - на початку серпня. Вступна кампанія - з 1 серпня реєстрація електронних кабінетів для вступу. Творчі конкурси, вступні іспити - з 1 по 12 серпня (на контракт — до 22 серпня). Прийом документів до ЗВО — з 13 по 22 серпня, зарахування на бюджетні місця — до 1 вересня. Початок навчального року для студентів 1 курсу - 15 вересня.

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При завершенні карантину на початку серпня МОН пропонувало наступний сценарій: пробне ЗНО — червень-початок серпня, основна сесія ЗНО - з 17 серпня до 4 вересня, результати ЗНО - не пізніше 17 вересня. Додаткова сесія ЗНО - з 22 вересня- 6 жовтня. Видача атестатів — друга половина вересня. Вступна кампанія - з 25 вересня реєстрація електронних кабінетів для вступу. Творчі конкурси, вступні іспити - з 25 вересня по 3 жовтня (на контракт — до 13 жовтня). Прийом документів до ЗВО — з 4 по 13 жовтня, зарахування на бюджетні місця — до 23 жовтня. Початок навчального року для студентів 1 курсу - 2 листопада.

Раніше основна сесія ЗНО була визначена з 21 травня до 15 червня.

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Освіта, Випускний, Міністерство освіти, Останній дзвінок.
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