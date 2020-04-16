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Страсна п'ятниця 2020: що можа робити, а що заборонено
Страсна п'ятниця 2020: що можа робити, а що заборонено

Страсна п'ятниця 2020: що можа робити, а що заборонено

Страсна п'ятниця 2020: що можа робити, а що заборонено
18:30 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Телеграф

Новини України:Страсна п'ятниця - найскорботніший день Великого посту, який в 2020 році припадає на 17 квітня.

Страсна або Велика п'ятниця це день останнього тижня Великого посту перед Великоднем. З давніх часів у цей день згадувалися події, пов'язані з останніми днями земного життя Ісуса Христа. Коли Страсна п'ятниця 2020: Страсною, або Великою називається п'ятниця останнього, шостого тижня Великого посту, перед Великоднем. Дата Страсної п'ятниці не фіксована. Вона завжди плаваюча і залежить від дати, на яку припадає Великдень. Світле Христове воскресіння в православ'ї випадає на 19 квітня.

Відповідно, Страстна п'ятниця буде напередодні, тобто 17 квітня. Що таке Страсна п'ятниця: Страсна П'ятниця присвячена спогадам про страждання Ісуса Христа. Саме в цей день своєю болісною смертю на Голгофі Ісус Христос приніс жертву, відкупляючи нею всі гріхи людські. У цей день Ісус Христос, засуджений до розп'яття, з терновим вінком на голові ніс свій хрест на Голгофу, де згодом на ньому був розп'ятий.

Згідно з переказами, Ісус провисів на хресті близько шести годин. Останніми його словами були: "Звершилося... Отче! В руки Твої віддаю дух Мій". Щоб переконатися в смерті розп'ятого, один з вояків проколов його ребро, з якого витекли кров і вода, – за одним із тлумачень, символи майбутніх таїнств Євхаристії та Хрещення. Що можна робити у Страсну п'ятницю:

  • сходити в церкву на службу і принести додому 12 свічок, запалити і обійти всі кути будинку, а потім дати їм догоріти до кінця;
  • готувати великодні паски;
  • присвятити себе роздумам над подіями цього дня, які описані в Євангелії.
  • А ось працювати в Стратстную п'ятницю категорично заборонено.

Страсна п'ятниця прикмети:

Прикмети погоди:

День видався сонячним - до врожаю хліба

П'ятниця перед Великоднем тепла і ясна - до такої ж весни

Похмуро - на городах весь рік чекай багато бур'янів

Дощ пішов - весна теж буде сирою і дощовою

Прикмети на майбутнє:

Побутували прикмети, що дозволяли передбачити не тільки погоду, але й особисте майбутнє. Для цього, прокинувшись, відразу бігли до вікна. Що перше побачиш, того і в майбутньому році чекай.

Птах - до приємних знайомств і хороших новин

Кішка - до статку

Собака - до смутку

Молодий чоловік - до здоров'я

Молода жінка - до добробуту

Ціла родина - до порозуміння з рідними

Літній чоловік - до хвороб

Страсна п'ятниця забобони:

Вважається, що в цей день не можна стригтися, заплітати і фарбувати волосся, інакше можна втратити здоров'я. Попіл, який вигрібали з печі в цей день, вважався цілющим.

Вона допомагала у лікуванні алкоголізму, пристріту і зневіри. Щоб весь рік здоров'я не підводило, шматочок паски, випеченої в Страсну п'ятницю, потрібно було зберігати за іконами в кутку до наступного Великої тижня. Принесені в цей день з церкви 12 свічок залучать в будинок матеріальне благополуччя.

Чистий четвер 2020: привітання у листівках та прозі

Їх потрібно розставити по житлу і дати повністю згоріти. Також вітається допомога нужденним - добре діло, зроблене від чистого серця, обов'язково відгукнеться в майбутньому. Визначити, чи є в будинку пристріт, можна саме в цей день.

Для цього йшли на ранкову службу. Відстояти її потрібно було від початку до кінця, тримаючи в руці свічку. Потім недогарок цієї свічки приносили додому і знову запалювали, обходячи з нею всі кімнати. Якщо поруч з якоюсь річчю свічка починала тріщати і випускати чорний дим, значить ця річ "з пристрітом".

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Свята, Обряди, Традиції, Страсна п'ятниця, Великодні свята, Страсна п'ятниця 2020.
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