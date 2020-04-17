Поради, як продуктивно працювати на віддаленій роботі

Новини України:Психологи підготували важливі поради про роботу вдома.

Карантин – прекрасний час навчитися продуктивно працювати з дому. Важливо вміти пристосовуватися до умов для того, щоб залишатися в потоці. Психологи дають кілька рекомендацій для тих, хто хоче навчитися зберігати свою продуктивність під час роботи вдома.

Зовнішній вигляд важливий. Для того, щоб переключитися з домашніх турбот на робочий лад потрібно піжаму або халат замінити на "вуличну" зручний одяг. Це на психологічному рівні налаштовує вас на роботу, а відповідно, і підвищує вашу ефективність.

Вимкніть соціальні мережі, якщо вони не пов'язані з вашою роботою. Складіть собі графік роботи і дотримуйтеся його. Так, під час, яке виділено для роботи, не заходьте у соціальні мережі і вимкніть повідомлення.

Налаштуватися на робочий лад допоможе плейлист, складений саме для цих цілей. Це може бути музика, яка приємна на слух для вас, але не перетягує на себе увагу.

Графік дуже важливий. Потрібно встановити чіткі рамки початку і кінця роботи. Час роботи і відпочинку важливо чітко розмежовувати. Це допоможе не тільки бути більш продуктивним, але і легше налаштуватися на робочий лад, коли карантин закінчиться.