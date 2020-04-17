Експерт розповіла, як впорядкувати рутину на карантині

Новини України:Ерготерапевтка Наталія Калимон з Торонто, поділилася корисними рекомендаціями про впорядкування повсякденних справ на карантині.

"Я хочу поділитися з вами ідеями і важливістю балансу в щоденних рутинних справах. Я маю чотири ідеї і прошу зрозуміти, що вони важливі для вашого здоров'я", - сказала Наталія Калимон.

По-перше, ерготерапевтка зазначила важливість вставати в один і той саме час, дотримуватися звичних правил гігієни: почистити зуби, зачесати волосся, перевдягтися і не ходити в піжамі весь день тощо.

По-друге, потрібно планувати свій день. "Щодня треба вирішувати: що ви будете робити? Напишіть собі список: десь на дошці, на кухні - десь, де ви зможете його бачити. І щодня, можливо, під час ранкової кави, оберіть цілі на день. Додавайте когнітивні елементи: щось почитати, подумати, написати", - радить Наталія Калимон.

Вона відзначила важливість фізичної активності ("щоб руханка кась була") та емоційні елементи – приміром, молитву або самоусвідомлення.

По-третє, важливо харчуватися здоровою іжею: варто планувати меню і купувати продукти з категорії здорового харчування. "Дуже важливо в цей час підтримати ваше здоров’я правильною їжею і пити воду", - каже ерготерапевтка.

І, по-четверте, необхідно дотримуватися гігієни сну. "Важливо щовечора засинати в той самий час і мати ритуали до того. Звикайте не переглядати соціальні мережі пізно ввечері, щоб ви спокійно могли піти спати", - зазначила Наталія Калимон.

У підсумку вона зауважила: "Ми не знаємо, як довго триватиме карантин, але знаємо, що ці елементи є дуже важливими. Тримайте баланс фізичного, емоційного і когнітивного здоров’я".

Наталія Калимон розповіла, що має вже 30 років практичного досвіду в терапії, працює в Торонто як ерготерапевт, має приватну практику і щодня працює з людьми, що мають фізичні, психологічні та когнітивні травми.

Робоча група, яка складається з провідників світових українських громад, тісно співпрацюватиме з Міністерством закордонних справ України, урядами, громадськими організаціями та церквами.

Зазначається, що основними напрямками роботи групи стануть: "поширення достовірної та вчасної інформації; практична допомога тим, хто цього потребує; допомога Україні отримати необхідні медичні вироби та обладнання через співпрацю з урядами, постачальниками та гуманітарними організаціями".

У рамках ініціатив Робочої групи СКУ Світова координаційна виховно-освітня рада (СКВОР) при СКУ розпочала 7 квітня серію тренінгів для вчителів з методик онлайн-навчання (українською мовою).

Світовий конґрес українців 1 квітня оголосив про запуск освітньої онлайн-платформи з матеріалами для дистанційної освіти на підтримку педагогів українських шкіл діаспори та батьків в умовах глобального карантину через COVID-19. Робоча група СКУ підготувала ресурси, матеріали та тренінги для дистанційної освіти на підтримку вчителів і батьків під час глобального карантину.