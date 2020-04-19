Великдень 2020: привітання у віршах та листівках

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Зі світлим святом Великодня можна вітати своїми словами. Іншим більше подобаються привітання у віршованій формі. Візьміть на озброєння гарний християнський або незвичайний прикольний вірш зі святом.

Слова найкращії шукаю!

Радість, удачу, здоров´я бажаю,

Доброботу, статків та урожаю!

Бажаю нашому рідному краю,

Щоб усе цвіло та серце співало!

Щоб можно було піти по гаю,

І сонечко нас теплом зігрівало!