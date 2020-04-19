Великдень 2020: привітання у віршах та листівках

Зі світлим святом Великодня можна вітати своїми словами. Іншим більше подобаються привітання у віршованій формі. Візьміть на озброєння гарний християнський або незвичайний прикольний вірш зі святом.
Слова найкращії шукаю!
Радість, удачу, здоров´я бажаю,
Доброботу, статків та урожаю!
Бажаю нашому рідному краю,
Щоб усе цвіло та серце співало!
Щоб можно було піти по гаю,
І сонечко нас теплом зігрівало!
Нехай Христове Воскресіння
Дарує нам усім спасіння!
А ще – любов та гарний настрій,
Та здійснення всіх мрій!
Ти тільки, мамо, не хворій!
Життю та сонечку радій,
Найкращих сподівань, надій
Хай буде кращим настрій твій!
Хай Великдень подарує щастя,
Не буде горя та ненастя!
В оселю ввійдуть пестощі та ласка,
Буде смачною ваша паска!
Хай щастя буде повна хата,
Буде високою зарплата!
Нехай здорові будуть всі,
Повернеться все звичне у житті!