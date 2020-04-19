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Великдень 2020: привітання у віршах та листівках
Великдень 2020: привітання у віршах та листівках

Великдень 2020: привітання у віршах та листівках

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Великдень 2020: привітання у віршах та листівках
12:39 Сьогодні Телеграф znaj.ua Фото: Телеграф

Новини України:Пропонуємо добірку коротких і довгих поздоровлень у віршах зі святом.

  • 1

    Зі світлим святом Великодня можна вітати своїми словами. Іншим більше подобаються привітання у віршованій формі. Візьміть на озброєння гарний християнський або незвичайний прикольний вірш зі святом.

    Слова найкращії шукаю!

    Радість, удачу, здоров´я бажаю,

    Доброботу, статків та урожаю!

    Бажаю нашому рідному краю,

    Щоб усе цвіло та серце співало!

    Щоб можно було піти по гаю,

    І сонечко нас теплом зігрівало!

  • 2

     

    Нехай Христове Воскресіння

    Дарує нам усім спасіння!

    А ще – любов та гарний настрій,

    Та здійснення всіх мрій!

    Ти тільки, мамо, не хворій!

    Життю та сонечку радій,

    Найкращих сподівань, надій

  • 3

    Хай буде кращим настрій твій!

    Хай Великдень подарує щастя,

    Не буде горя та ненастя!

    В оселю ввійдуть пестощі та ласка,

  • 4

    Буде смачною ваша паска!

    Хай щастя буде повна хата,

    Буде високою зарплата!

    Нехай здорові будуть всі,

    Повернеться все звичне у житті!

Що означає кожний символ Великодня

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Привітання, Свята, Обряди, Традиції, Великдень 2020, Пасха 2020.
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