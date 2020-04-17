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У разі скупчення людей біля храмів поліція залучатиме спеціальні сили

У разі скупчення людей біля храмів поліція залучатиме спеціальні сили
23:53 Пт, 17 Квітень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Зараз до охорони громадського порядку та забезпечення дотримання карантину залучено майже 30 тисяч правоохоронців.

В разі непокори людей та їхнього великого скупчення під час великодніх свят поліція буде залучати сили спеціального призначення. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт в ефірі hromadske.

«Крім цього, в разі якихось додаткових дій або за необхідності буде залучатися більша кількість особового складу», - сказав Тандіт.

Він розповів, що за статистикою люди частіше ходять до церкви у західних регіонах, тому скупчення людей, більш ймовірно, будуть саме там.

«Ми попереджаємо людей. Також ми на постійному контакті з ієрархами церков, я практично щогодини спілкуюсь зі священниками різних конфесій, зокрема з очільниками церков. Можу сказати, що у цих областях ми план розробили», - зауважив радник глави МВС.

Тандіт уточнив, що говорив про це з очільником Нацполіції Ігорем Клименком, й той заявив, що в разі непокори поліція діятиме згідно з постановою Кабміну №211.

Командувач Нацгвардії захворів на коронавірус

«Ми будемо зупиняти цих людей, у місцях масового скупчення людей будемо використовувати сили спеціального призначення», - наголосив він.

Крім цього, радник МВС нагадав, що попереду ще мусульманські свята, до них правоохоронці також готуються.

Раніше у Православній церкві України нагадали, що великодні богослужіння 19 квітня транслюватимуть онлайн, тому закликали вірян залишитися вдома.

Українські телеканали транслюватимуть богослужіння різних конфесій, розклад ефірів опублікував Офіс президента.

Саме після великодніх свят і з врахуванням кількості нових випадків інфікування коронавірусом влада вирішуватиме, чи продовжувати або пом'якшувати карантин в Україні.

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Полиция, МВС, Церква, Великдень, Спецсили.
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