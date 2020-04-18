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Субота, 18.04.2020
Зеленський: На Великдень можуть заразитись до 10% українців, якщо будуть натовпи (Відео)
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Зеленський: На Великдень можуть заразитись до 10% українців, якщо будуть натовпи (Відео)

Зеленський: На Великдень можуть заразитись до 10% українців, якщо будуть натовпи (Відео)
00:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Водночас глава держави підкреслив, що наразі ситуація "дуже непогано контрольована" і обмежувальні заходи були вжиті вчасно.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні наразі контрольована ситуація з кількістю інфікованих коронавірусом, але у разі великих скупчень на свята, заразитися COVID-19 може від 2 до 10 відсотків населення. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Зараз більше як 4,5 тисячі захворіли, із них 150 летальних. Що ми бачимо від аналітиків, від наших медиків, ми консультуємося кожного дня. Ми бачимо одне: якщо буде велике скупчення, хвиля (захворювань - ред.) може з'явитися саме після Пасхи. І ми можемо мати страшну статистику: від 2 до 10% захворілих від усього українського населення", - зазначив Президент.

"У нас дійсно сьогодні в порівнянні з Європою з багатьма країнами поки що непогана ситуація", - запевнив він.

У цьому зв'язку він наголосив на важливості святкування Великодня вдома.

"Тому що може бути хвиля. У нас поки що немає цієї хвилі, у нас навіть немає першої великої хвилі, а ви ж бачите, що у світі вже кажуть, є друга хвиля, може бути третя хвиля. Ніхто не знає, коли коронавірусна інфекція згине, коли все це закінчиться", - зауважив Зеленський.

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Як повідомлялося, станом на ранок 17 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4662 випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.

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Зеленский, Пандемия, Великдень, Коронавірус.
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