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Велика субота 2020: народні прикмети та історія свята
Велика субота 2020: народні прикмети та історія свята

Велика субота 2020: народні прикмети та історія свята

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Велика субота 2020: народні прикмети та історія свята
08:01 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Новини України:Сьогодні Велика субота; допікаємо те, що не допекли, дофарбовуємо, що не дофарбували і шукаємо світле у найтемнішому.

Нині Велика Субота – останній день Страсної седмиці перед Світлим Христовим Воскресінням. Велика субота - це шостий день Страсного тижня, на якому закінчується Великий піст, що триває 48 днів.

Це особливий день – день великої "білої" тиші і великого спокою. Для вірян це водночас скорботний і радісний день. Христос у гробі, ще не настало Воскресіння, але все одно відчувається тиха й ні з чим незрівнянна передпасхальна радість. Церква згадує сьогодні тілесне погребіння Христа та Його сходження до Пекла. За повір’ям, душі найстрашніших злочинців і грішників цього дня мають змогу перепочити від пекельних мук.

Страсна субота присвячена спогаду поховання та перебування у гробі тіла Ісуса Христа. В цей час християни готуються до Великодня — Воскресіння Христа, яке святкується в ніч з суботи на неділю.

Велика субота - пісна субота напередодні Світлого Воскресіння. В суботу проводяться богослужіння і літургії.

Для наших пращурів Велика субота була останнім днем приготувань перед зустріччю Великодня. Цього дня фарбували яйця. Червоний колір був найулюбленішим, "бо нагадував кров Спасителя". У Велику суботу пеклися "чорні" паски, себто паляниці, які призначалися "матері святій землі". Іноді ж, пекли і звичайні (жовті) паски – якщо чомусь не вдалися четвергові. Після обіду ладнали кошика, в який складали все, що годилося освятити в церкві до Великодня, а ввечері святково вбиралися і йшли на всеношну. Лише малі діти та важко хворі залишалися вдома спати. Ця ніч була особливою, святою, тому кожному вірянину бажано було провести її у храмі, аби опівночі, на вигук священика: "Христос воскрес!", - радісно відповісти з громадою: "Воістину воскрес!" В нинішні часи, зважаючи на вселенський карантин, варто доєднатися до телетрансляцій світлої Всеношної.

Що можна робити в Страсну суботу?

Господині в цей день займалися підготовкою пасхальної символіки: фарбували яйця і пекли паски. Головним кольором для крашанок вважається червоний - колір крові Христа, але завжди можна проявити фантазію і перетворити розпис яйця в реальний процес мистецтва. Загальним правилом з приготування пасок вважається те, що в будинку повинна бути відповідна обстановка. Під час готування не можна лаятися, паски повинні бути приготовлені в мирі та любові.

Страсна п’ятниця - це день миру і доброти. Тому попросіть вибачення у своїх рідних і близьких.

Також в суботу перед Великоднем обов’язково потрібно роздати милостиню всім нужденним, а родичам і близьким підготувати подарунки.

Останній день посту вважається ще скорботним днем. У цей день не можна сміятися і веселитися. Не можна нічого виносити з дому. Вважається, що можна віддати свій добробут і достаток.

Не можна в цей день ловити рибу і полювати, щоб не накликати на себе біду. Інші заборони:

  • Не можна їсти приготовану за допомогою термічної обробки їжу;

  • Не можна вживати спиртні напої (тим, хто у Велику п’ятницю дотримувався строгого посту і був тільки на хлібі і воді, можна випити трохи червоного вина для підтримки сил);

  • Необхідно утриматися від інтимної близькості з чоловіком;

  • Заборонено прибирати вдома, прасувати і прати речі;

  • Забороняються роботи по саду;

  • Є також заборона на заняття рукоділлям;

  • Варто утриматися від будівельних робіт та інших фізичних робіт.

Страсна субота: прикмети

Ясний і теплий день обіцяє тепле і сонячне літо. Якщо в цей день похмуро, то літо буде холодним і дощовим.

Якщо не спати в ніч з суботи на неділю, то можна закликати до себе щастя на весь рік. Вважається, що саме в цю ніч щастя ходить серед людей, і його важливо не проспати.

Якщо освячене яйце кинути в цей день в воду і вмитися нею, то це зробить людину здоровою і продовжить молодість.

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Карантин, Традиция, Великдень, Свято, Прикмети, Заборони, Події, Що можна робити, Велика субота 2020.
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