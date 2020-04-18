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Весь світ буде слідкувати онлайн за сходженням Благодатнього вогню

Весь світ буде слідкувати онлайн за сходженням Благодатнього вогню
08:22 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Цьогоріч у зв’язку з пандемією коронавірусу церемонія пройде без паломників, однак за дійством можна спостерігати онлайн.

Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі напередодні православного Великодня є великою подією для віруючих. Відбувається це щорічно в Єрусалимському храмі Гробу Господнього (Воскресіння) у Велику суботу, яка у 2020 році припадає на 18 квітня.

Благодатний вогонь у перекладі з грецької означає Святе світло. Так називається вогонь  у великодній церемонії виносу запалених свічок із Гробу Господнього (кувуклії). Cходження вогню здійснює в каплиці Гробу Господнього Єрусалимський патріарх.

Благодатний вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового, а властивість вогню та світла – освітлювати темряву. Його появу напередодні Великодня за молитвами патріарха, духовенства і паломників називають "дивом сходження Благодатного вогню".

Історія дива сходження Благодатного вогню

Першим свідком сходження вогню був апостол Петро. За церковними переказами, апостол Петро побачив, як світло освітило Гріб Господній невдовзі після воскресіння Ісуса Христа. Тож, винесення вогню в Єрусалимі символізує вихід із Гробу "Світла Істинного" – воскреслого Спасителя Ісуса Христа. У храмі Гробу Господнього благодатний вогонь з’являється вже не перше тисячоліття.


За повір’ям, якщо вогонь не зійде, на світ чекатиме трагедія. Втім, традиційно щороку священики виносять із кувуклії палаючий оберемок надії.

Благодатний вогонь: як з’являється Святе світло

Церковна церемонія (літанія) Благодатного вогню починається приблизно за добу до початку Великодня. У Храмі Гробу Господнього починають збиратися паломники, які бажають на власні очі побачити сходження Святого світла. Чин прийняття Благодатного вогню починається о 12 годині дня і включає в себе три етапи: хресний хід, вхід Єрусалимського патріарха в кувуклію Гробу Господнього та молитва патріарха про сходження вогню.

Так, після молитви патріарх Єрусалимський бере свічки і входить до кувуклії – всі світильники і лампади в храмі у цей час погашені. На Гробі Господньому патріарх уклінно молиться. В абсолютній тиші раптово починають з’являтися блакитні й білі вогняні спалахи, свідченням чого є безліч фотознімків. У самого патріарха чудесним чином загоряються свічки, а в храмі – погашені лампади та світильники.

Патріарх виходить із кувуклії, благословляє присутніх і роздає Благодатний вогонь. А делегації з різних країн розвезуть лампади з Благодатним вогнем у всі куточки світу, зокрема доправляють його і до України. 

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Особливості церемонії у 2020 році

У зв’язку з оголошеним через епідемію коронавірусу карантином церемонія сходження Благодатного вогню цього року дещо зміниться. Зокрема, вона проходитиме без паломників та з обмеженою кількістю учасників церемонії. Однак на весь світ здійснюватиметься трансляція з храму, тому сходження Святого світла можна буде спостерігати онлайн.

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Онлайн, Великдень, Єрусалим, Сходження, Благодатний вогонь.
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