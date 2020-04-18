Митрополита УПЦ МП Онуфрія госпіталізовано з COVID-19

Новини України:Онуфрій, найімовірніше, великоднє богослужіння не проводитиме, розповіли у лаврі.

Очільника УПЦ МП митрополита Онуфрія таємно госпіталізували з коронавірусом. Про це повідомляє Релігійна правда з посиланням на джерела у Києво-Печерській лаврі.

Крім того, коронавірус виявили у митрополита УПЦ МП Антонія, який ще ввечері закликав парафіян прийти за благодатним вогнем у храм, а також ректора духовної семінарії при лаврі Сильвестра. Проте останній сам повідомив про діагноз, попросивши вибачення у всіх, кого заразив.

За інформацією видання, Онуфрій та Антоній проходили тест на коронавірус анонімно та під чужим іменем.

"Швидше за все, митрополит Онуфрій не проводитиме Великодню літургію, оскільки для нього наразі найважливішим питанням залишається власне здоров’я, а не репутації церкви", – пояснив співрозмовник.

Зазначається, що інфікований коронавірусом митрополит Антоній з’явився у програмі "Свобода Савіка Шустера". Він залишив клініку на цей час та поїхав до Києво-Печерської лаври, щоб взяти участь в прямому ефірі.

Станом на ранок 18 квітня у Києво-Печерській лаврі виявили вже 26 нових випадків інфікування коронавірусом.



