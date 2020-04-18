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Зеленський: З наступного тижня почнеться виплата зарплатних боргів медикам

Зеленський: З наступного тижня почнеться виплата зарплатних боргів медикам
15:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Заборгованості покриватимуть за рахунок субвенцій, закладених у новій версії бюджету.

Уже наступного тижня розпочнеться покриття заборгованостей із заробітних плат лікарям та іншим медичним працівникам. Про це повідомили на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19, інформує пресслужба глави держави.

«Треба закрити питання із заборгованостями лікарям найближчим часом. Немає значення, з яких причин вони виникли. Ми продумали, щоб бюджет містив усі ресурси для вирішення проблем. Я розумію, що заборгованості точкові, однак починайте виплачувати їх якомога швидше. У бюджеті, серед іншого, закладено й додаткове фінансування для тих, хто бореться з коронавірусом. Усе це медики мають отримати вже з квітня», – наголосив Зеленський.

Президент також акцентував на тому, що слід продовжувати забезпечувати лікарів засобами захисту та пояснювати алгоритми, як вберегтися від інфікування. За останні дві доби було зафіксовано найбільше випадків зараження коронавірусом порівняно з попереднім періодом поширення інфекції. Це можна пов’язати з Великодніми святами, адже минулої неділі понад 100 тисяч українців таки відвідали заходи у церквах, а симптоми недуги проявляються найчастіше на 5-6 день після зараження, повідомили на нараді.

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«Дуже сподіваюся, що українці свідомі ризиків зараження на цей Великдень у церквах. «Великдень вдома» – правильний хід, аби люди знали, що саме цього року треба на це велике свято залишитися вдома. Це допоможе вберегти здоров’я та життя багатьох, щоб наступного року знову можна було відвідати богослужіння та відсвяткувати Великдень традиційно й без обмежень», – зазначив Президент.

Як повідомлялося, станом на 18 квітня в Україні лабораторно підтверджено 5 106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 людей одужали. Протягом минулої доби отримано 444 повідомлення про нові підтверджені випадки.

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Зарплата, Медики, Зеленский, Карантин, Борги.
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