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Укргідрометцентр: Синоптична читуація не дозволяє штучно викликати дощ

Укргідрометцентр: Синоптична читуація не дозволяє штучно викликати дощ
15:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району.

В Українському гідрометцентрі вважають, що сьогодні в Україні є малоймовірною можливість штучно викликати опади для боротьби з лісовими пожежами. Про це на брифінгу сказав заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

"У світі існує така практика - викликання опадів, але для цього потрібні безумовно як технічні засоби, так і стан синоптичної ситуації, яка б дозволяла із тих хмар які є, викликати опади. На сьогодні в принципі найближчим часом така ситуація малоймовірна", - сказав він.

Як повідомлялося, в Чорнобильські зоні та на Житомирщині продовжується гасіння осередків тління сухої трави, пеньків, деревини після лісових пожеж. У Чорнобильській зоні пожежа виникла ще 4 квітня.

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На Житомирщині, за інформацією ДСНС, спостерігається тління трав'яного настилу та пеньків у Виступовицькому та Бережестському лісництвах на площі близько 3 тисяч гектарів. 16 квітня поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося займання сухої трави та лісової підстилки. Згодом пожежа поширилася на інші села – Острови, Дівошин, Журба, Магдин та Личмани Овруцького району, знищивши близько 40 будинків. Крім того, вогонь перекинувся на лісові насадження, унаслідок чого виникли пожежі у ДП «Словечанський лісгосп АПК», ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство, ДП «Словечанське лісове господарство» ДП «Овруцьке лісове господарство».

Через масові пожежі та тління в Київському регіоні забрудненість атмосферного повітря по кількох показниках перевищує гранично допустиму концентраці. Людям радять не відкривати вікна.

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Все по темі:

Укргидрометцентр, Пожежа, Опади, Забруднення повітря, Чорнобильска зона, Дощ.
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