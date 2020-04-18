Укргідрометцентр пояснив причину смогу в Києві

Новини України:Найбільше забруднення атмосферного повітря у столиці як правило спостерігається у нічні та особливо ранні години.

Забруднення повітря, яке спостерігається у місті Києві, жодним чином не пов'язане із Зоною відчуження. Про це на брифінгу поінформував заступник директора Українського гідрометеорологічного центру - начальник Головного центру аналізу, прогнозування гідрометумов та гідрометзабезпечення Анатолій Прокопенко.

"Забруднення, яке ми спостерігаємо у місті Києві, жодним чином не пов'язане із Зоною відчуження Чорнобильської АЕС, а є наслідком переміщення повітряних мас із території Житомирської області, де відмічаються найбільші площі пожеж", - сказав Прокоменко.

За його словами, напрямок переміщення повітряних мас протягом тривалого часу є північно-західним.

"Тобто всі ці повітряні маси з території розповсюдження пожеж переміщуються на територію міста Києва. Найближчими днями такий напрямок вітру зберігатиметься. Буде переважно без опадів. Лише вдень 19, 20 та 21 квітня можливий слабкий дощ, який суттєво не вплине на ту ситуацію, що спостерігається нині на Житомирщині", - сказав він.

За його словами, 20 і 22 квітня вітер свій напрямок змінить і буде північний.

"В ці дні буде зменшення впливу на забруднення повітря міста Києва від пожеж на Житомирщині", - додав він.

"Станом на 17-18 квітня якість атмосферного повітря в місті Києві оцінюється такими значеннями: завислі речовини - це пил та залишки горіння - перевищують гранично допустиму концентрацію у 2,4 раза, діоксид сірки, діоксид азоту, а також формальдегід перевищують гранично допустимі значення у 2,3 раза. Оксид вуглецю знаходиться в межах дещо нижче гранично допустимих концетрацій. Такі показники в цілому є характерними для весняного періоду, окрім завислих речовин, і оцінюються як некритичні для населення", - зазначив він.

Раніше в ДСНС повідомляли, що задимлення у столиці виникло через горіння трав’яного настилу та лісової підстилки в Київській області.

За словами Київського мера Віталія Кличка, радіаційний фон у столиці та Київській області у межах норми. Середній радіаційний фон у Києві становить 0,011 мР/год (норма – 0,030мР/год); в області 0,014 мР/год (норма – 0,030 мР/год).

Фахівці просять не виходити на вулицю без нагальної потреби, тримати вікна зачиненими та споживати більше рідини через високий вміст у повітрі продуктів горіння.