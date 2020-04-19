Великдень 2020: що не можна робити у це велике свято

Новини України:Свято Великдень знаменує світле Воскресіння Ісуса Христа та торжество перемоги над смертю.

Сьогодні, 19 квітня, християни східного обряду відзначають Світле Христове Воскресіння, або Великдень. Це свято – найважливіше та найвеличніше у православних християн, адже приурочене Воскресінню Ісуса Христа.

Великдень є пам’яттю про спокутну жертву Ісуса Христа в ім’я порятунку роду людського від страшних мук. Це свято символізує перемогу життя над смертю, звільнення від вантажу гріха, перехід зі стану несвободи в царство свободи й любові. Тому Великдень також називають найсвітлішим святом у церковному календарі. Відзначає Світле Христове Воскресіння весь без винятку християнський світ.

Великдень: чудесне воскресіння

Христа Згідно з Євангелієм, невдовзі після прибуття Ісуса Христа до Єрусалиму його за 30 срібняків зрадив один із учнів – Юда. Після того Ісуса розіп’яли на хресті, а віддані учні поховали його в печері неподалік від Голгофи, вхід до якої завалили величезним каменем. На третій день після своєї смерті Ісус Христос воскрес із мертвих. У недільний день до гробу прийшли жінки-мироносиці й виявили, що місце поховання порожнє. Натомість вони побачили ангела, який сповістив їм, що Ісус воскрес.

Традиції та атрибути свята

Великодня Святкування Великодня починається з урочистого богослужіння, яке проходить у ніч з суботи на неділю. До церкви парафіяни традиційно беруть кошики з різними смаколиками, щоб освятити їх до святкового столу. Звісно ж, обов’язково освячують головні великодні символи – паски, писанки та крашанки. Також у кошик кладуть інші наїдки, зокрема, продукти, які не можна було вживати під час Великого посту.

Відразу після великоднього богослужіння люди починають вітати один одного словами "Христос воскрес!", на що прийнято відповідати "Воістину воскрес!".

Уже вдома вся сім’я сідає за багатий святковий стіл і розговляється після посту. Великодню трапезу слід починати з освяченої паски та писанок і крашанок, а вже потім можна ласувати іншими скоромними стравами. На Великдень існує цікава й весела забава, яка особливо сподобається дітлахам, – битися писанками або крашанками. Учасники, зокрема, стукаються крашанками, чия із них трісне першою, той і програв.

Великдень: особливості святкування у 2020 році

У зв’язку з пандемією коронавірусу цього року, аби не наражатися на небезпеку, вірянам радили не йти до храму й залишитися вдома, а богослужіння натомість подивитися по телевізору або інтернету. Також священнослужителі давали поради, як в умовах карантину освятити паски та інші частування вдома.

Що заборонено робити на Великдень

У Світле Христове Воскресіння і ще кілька наступних днів категорично не можна займатися прибиранням, пранням, прасуванням, шиттям та іншою важкою домашньою роботою. Також рекомендують утриматися від сварок і лихослів’я, адже вся негативна енергія в цей день повертається потрійною силою.

Обмежень в їжі або алкогольних напоях на Великдень немає, однак слід пам’ятати головне правило – все має бути в міру. Крім того, церква вважає, що на кладовище цього дня краще не ходити.

Прикмети та забобони свята Великодня

Якщо у Велику неділю прокинутися з першими променями сонця, то весь рік будуть супроводжувати удача й достаток. Багатий і пишний великодній стіл приверне успіх та процвітання в дім.

Щоб гроші водилися вдома, крихти після великоднього бенкету потрібно не викинути, а згодувати птахам.

Добробут швидко покращиться, якщо після освячення великодніх наїдків роздати паски та крашанки нужденним. Хмари застеляють небо на Світлу неділю – чекайте прохолодного літа. Великодній день ясний і сонячний – до теплого літа і гарного врожаю. Якщо на Великдень брова засвербіла у незаміжньої дівчини, значить, вона скоро зустріне свого судженого і вийде заміж.

Для того, щоб привернути багатства, у великодній ранок слід умиватися водою, залишеною з Чистого четверга. У воду потрібно покласти срібну прикрасу або грошову монетку.