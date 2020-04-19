Коли запрацює громадський транспорт

Громадський транспорт в Україні запрацює після зняття карантинних обмежень – не раніше червня.
"Якщо говорити про громадський транспорт, то, гадаю, – після того, як будуть зніматися карантинні обмеження. Але це буде не раніше, ніж червень. Бо фактично у травні ми будемо бачити пік захворюваності. Тому ми маємо цей період пройти", – пояснив він.
При цьому, стверджує міністр, певні обмеження все одно будуть: "Якщо, наприклад, зняти одразу масочний режим, це може спричинити чергову хвилю захворюваності", – сказав він.
Тому точно певний період транспорт працюватиме за певними критеріями. "Але реалістично, що в червні-липні почнемо вже активніше працювати з громадським транспортом", – додав Криклій.