Коли запрацює громадський транспорт

Новини України:Певний період транспорт працюватиме за певними критеріями.

Громадський транспорт в Україні запрацює після зняття карантинних обмежень – не раніше червня.

"Якщо говорити про громадський транспорт, то, гадаю, – після того, як будуть зніматися карантинні обмеження. Але це буде не раніше, ніж червень. Бо фактично у травні ми будемо бачити пік захворюваності. Тому ми маємо цей період пройти", – пояснив він.

При цьому, стверджує міністр, певні обмеження все одно будуть: "Якщо, наприклад, зняти одразу масочний режим, це може спричинити чергову хвилю захворюваності", – сказав він.

Тому точно певний період транспорт працюватиме за певними критеріями. "Але реалістично, що в червні-липні почнемо вже активніше працювати з громадським транспортом", – додав Криклій.